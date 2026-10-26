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    Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда
    26 октября 2026, 08:55 • Новости дня

    CNN: Возможные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво

    CNN: Потенциальные удары США по Ирану выйдут за рамки сохранения статус-кво

    Tекст: Мария Иванова

    Потенциальные удары США по Ирану будут масштабнее простых мер по сохранению статус-кво и могут затронуть не только радары и пусковые установки, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

    «Масштаб новых военных операций США, вероятно, выйдет за рамки простых мер по «кошению газона» или сохранению статус-кво путем нанесения ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить», – передает РИА «Новости» сообщение CNN.

    В регионе развернуто достаточное количество сил для осуществления таких атак. Войска США на Ближнем Востоке готовы начать крупные военные операции против Ирана в течение 96 часов после получения приказа от президента Дональда Трампа.

    В воскресенье Трамп заявил о необходимости принять решение по конфликту с Ираном: заключить сделку или «покончить» с исламской республикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил подготовку масштабных ударов по иранской территории из-за возражений Дональда Трампа.

    Во вторник президент Соединенных Штатов сообщил о возможности немедленного завершения американской военной операции против Тегерана.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    Накануне парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 27 октября, Макаревич публично поддержал действующего премьер-министра Нетаньяху и принял участие в его пиар-кампании. Появление музыканта в политической рекламе вызвало резонанс и критические отзывы на фоне его прошлых выступлений с критикой боевые действий на Украине.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Иран впервые за 48 лет взыскал с США компенсацию за санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Иран впервые в истории Исламской республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Иран смог взыскать с Вашингтона компенсацию за санкции, из-за которых в страну не поставлялись специализированные повязки для больных буллезным эпидермолизом (так называемых бабочек), передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «За 48 лет существования Исламской республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество», – заявил гендиректор профильной некоммерческой организации «Дом EB» Хамид Хашеми Голпайегани.

    Борьба с ограничениями на поставки медикаментов началась в 2018–2019 годах, а в 2021–2022 годах родственники пациентов направили официальные обращения в судебные инстанции Ирана.

    Для обеспечения выплат иранские силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции и армейские подразделения, арестовали партию нефти. Вырученные от груза средства планируется распределить между больными в установленном законом порядке.

    Ранее Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода ограничений.

    Главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Ирана.

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    25 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Иранские больные получили компенсации из стоимости конфискованной нефти США

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская судебная власть впервые привела в исполнение приговор о выплате компенсации больным буллезным эпидермолизом за счет конфискации партии американской нефти, заявил официальный представитель ведомства Али Каземи.

    Судебная власть Ирана компенсировала ущерб пациентам с буллезным эпидермолизом, которых также называют «людьми-бабочками». Средства для выплат были получены благодаря изъятию партии американской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «В ходе этого дела впервые были защищены права детей и взрослых, больных буллезным эпидермолизом, и вынесенный приговор был приведен в исполнение», – сообщил Али Каземи.

    Глава некоммерческой организации по защите «людей-бабочек» EB Home Хамид-Реза Хашеми-Голпаегани подчеркнул, что за 48 лет существования Исламской Республики власти впервые смогли достичь финансового результата в судебном процессе против Вашингтона и конфисковать американское имущество.

    Иск к Соединенным Штатам был подан после того, как в мае 2018 года шведская компания, производящая обезболивающие повязки, прекратила поставки в Иран из-за страха перед вторичными американскими санкциями. В марте 2024 года тегеранский суд постановил конфисковать нефть с захваченного в Оманском заливе танкера Advantage Sweet, который перевозил сырье в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран впервые в истории Исламской Республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Летом под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    В прошлом году американский суд выдал ордер на изъятие следовавшего к Венесуэле танкера Bella1 из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти.

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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль изолировал Западный берег Иордана перед парламентскими выборами

    ЦАХАЛ закрыл контрольно-пропускные пункты на Западном берегу перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля перекрыла все пункты пропуска на границе с Западным берегом реки Иордан для обеспечения безопасности во время парламентских выборов.

    Израильские военные запретили въезд палестинских рабочих в связи с проведением выборов, которые назначены на 27 октября, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил командованию подготовиться к полной изоляции Западного берега. Решение приняли после теракта в районе палестинского города Хеврон, в результате которого застрелили двух военнослужащих.

    По данным армейской пресс-службы, руководство страны одобрило запрет на въезд и выезд палестинцев и распорядилось закрыть все наземные пропускные пункты в день голосования. С воскресенья рабочим запрещено посещать израильские населенные пункты, исключение сделано только для промышленных зон и ряда согласованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные сообщили о гибели двух солдат в результате теракта на Западном берегу реки Иордан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на этой территории.

    В понедельник армейская пресс-служба отчиталась о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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    25 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американского дрона LUCAS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская противовоздушная оборона сбила на юге страны американский беспилотник LUCAS, заявили в армейской пресс-службе.

    «Американский беспилотник LUCAS был сбит и уничтожен огнем противовоздушной обороны армии... в небе над Бендер-Аббасом», – цитирует заявление РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности Исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек переход конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    25 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Катарские посредники приехали в Тегеран

    Reuters: Катарские посредники прибыли в Тегеран

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иран прибыли посредники из Катара с целью снижения региональной напряженности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника.

    Катарские посредники приехали в воскресенье в рамках попыток деэскалации в координации с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном продолжается, иранская сторона изучает предложения США по возобновлению переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана передали посредникам позицию по ответу США на свои предложения.

    В сентябре попытки катарских дипломатов добиться прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли результатов из-за неготовности сторон к уступкам.

    Летом международные посредники направили Тегерану пакет предложений по прекращению огня и деэскалации.

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    25 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, уничтожив командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада», которые отвечали за перевод денежных средств от Ирана и Турции.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаударов ликвидированы Ибрагим Нимер Арши и Карам Рияд Абу Бутайхан, причастные к организации переводов миллионов шекелей боевикам, передает ТАСС.

    По данным военных, уничтоженные радикалы содействовали поступлению денег от «иранского режима и из Турции». В ведомстве добавили, что средства предназначались для восстановления потенциала боевиков и планирования атак против израильских военных и мирных жителей, что является систематическим нарушением режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. На прошлой неделе израильские военные ликвидировали командира военного крыла ХАМАС. Летом пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении руководителей боевых групп палестинского движения.

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    25 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    В Саудовской Аравии два человека пострадали при падении обломков ракет хуситов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По меньшей мере два человека пострадали на юге Саудовской Аравии из-за падения обломков перехваченных баллистических ракет хуситов, сообщило управление гражданской обороны королевства.

    «В воскресенье <…> силы гражданской обороны в округах Хамис-Мушайт и Ахад-Руфейда зафиксировали падение обломков двух баллистических ракет после их перехвата и уничтожения», – приводит заявление управления ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Отмечается, что баллистические ракеты были запущены йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В результате инцидента пострадали подданный королевства и иностранец – выходец одной из стран Азии. Кроме того, материальный ущерб нанесен трем жилым домам и семи автомобилям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу обломки баллистических ракет хуситов упали в районе Мекки. В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Во вторник власти королевства перенесли инвестиционную конференцию «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.

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    25 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Хуситы объявили о новой ракетной атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Йеменское движение «Ансар Алла» выпустило ракеты по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы.

    Йеменские повстанцы провели три военные операции с применением десятков баллистических ракет, одной из целей которых стал международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.

    Помимо столичной воздушной гавани, целями атак стали ангары для авиационной техники, склады боеприпасов, центры управления беспилотниками и другие ключевые объекты на авиабазе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аравийская коалиция уничтожила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.

    В четверг представитель мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

    Во вторник Британия задействовала истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников.

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    26 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Reuters: Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило о совершении атаки на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что власти Саудовской Аравии пока официально не подтвердили информацию об ударе.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией проправительственной армией вновь обострилось в середине июля после четырехлетнего затишья. За прошедшее время мятежники установили контроль над всем западным побережьем Красного моря и населенными пунктами в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы. В субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую мятежники выпустили в направлении Эр-Рияда. На прошлой неделе военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении хуситами удара по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    26 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Арабская коалиция уничтожила ракетные склады и пусковые установки хуситов

    Reuters: Арабская коалиция уничтожила пять ракетных складов хуситов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам йеменского движения «Ансар Алла», ликвидировав пять хранилищ баллистических ракет и четыре пусковые установки.

    Арабская коалиция провела военную операцию против объектов йеменского движения «Ансар Алла» для нейтрализации источников угрозы. В контролируемых хуситами районах уничтожены пять складов хранения баллистических ракет и четыре пусковые ракетные установки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Военное противостояние между хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось с середины июля после четырехлетнего затишья. За это время представители движения «Ансар Алла» смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету. В четверг военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии. В среду в результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

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    26 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Силовики в Иордании задержали трех напавших на церковь террористов

    МВД Иордании: Силовики задержали троих напавших на церковь террористов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы безопасности Иордании в ходе перестрелки задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак.

    Операция по поимке боевиков, напавших 23 октября на прихожан в храме Святого Георгия в районе Хаммуд, прошла на рассвете в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на МВД Иордании.

    В ведомстве отметили, что преступники забаррикадировались в заброшенном здании на окраине города Эль-Карак. Они отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

    В ходе завязавшегося боя все трое террористов получили ранения, после чего их арестовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иордании. Президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования в связи с нападением на православную церковь. Минздрав королевства сообщил о восьми погибших при теракте.

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