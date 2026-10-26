В России впервые с начала сезона зафиксировали морозы ниже 30 градусов

Tекст: Мария Иванова

Впервые с начала холодного сезона на территории России зафиксировали температуру ниже минус 30 градусов, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на востоке страны зима взяла очередной рубеж. На метеостанции Хабардино в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) мороз окреп до минус 33,1 градуса.

При этом в центре Европейской России осень пока успешно противостоит зиме. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила плюс 3,6 градуса, что на пару градусов выше ночной климатической нормы. В Новой Москве показатель опустился до плюс 0,3 градуса.

На юге Московской области отметили привычные для последней декады октября заморозки. Самой холодной точкой в регионе стали Серебряные Пруды, где столбики термометров показали минус 1,8 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о слабых заморозках в Московском регионе.

В этом месяце руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил об аномальных холодах на Чукотке, в Магаданской области и Якутии.

В начале месяца в Гидрометцентре зафиксировали заморозки в подмосковном поселке Черусти.