Экс-премьер Франции заявил о риске финансового кризиса

Politico: Экс-премьер Франции Барнье заявил об угрозе финансового кризиса

Tекст: Мария Иванова

«Франция оказалась на пороге финансового кризиса. Мы должны послать сигнал рынку», – сказал Барнье. Об этом передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Издание охарактеризовало ситуацию во Франции как «порочный круг из одновременного бюджетного и социального кризисов». Отмечается, что из-за отсутствия прогресса в снижении дефицита и реформе пенсионной системы страна превратилась в «самого больного человека Европы».

Инвесторы по-прежнему скептически оценивают французские государственные ценные бумаги, несмотря на то что властям удалось избежать масштабных беспорядков в минувшие выходные. Рынок пугает возможная победа на выборах Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона, которые обещают снизить пенсионный возраст.

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