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    26 октября 2026, 09:43 • Новости дня

    Власти Крыма пообещали туротрасли региона дополнительную поддержку

    Туристическая отрасль Крыма получила гарантии дополнительной поддержки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Туристической отрасли Крыма окажут дополнительную поддержку в ходе подготовки к новому курортному сезону, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Предприятиям туристической сферы в Крыму выделят дополнительную помощь для подготовки к новому сезону, передает РИА «Новости».

    «Мы внимательно относимся к ситуации в туристической отрасли. Потому что сложности, безусловно, еще не завершились. Поддержка еще понадобится в период проведения подготовительных работ к сезону, чтобы предприятия смогли рассчитаться по плате за землю, налогам, заработной плате, сделать необходимые закупки для проведения сезона», – заявил Владимир Константинов.

    По его словам, эти рабочие вопросы находятся в центре постоянного внимания властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму решили возобновить работу «Артека» для детей из Крыма и Севастополя.

    Минпросвещения организовало возврат денег за неиспользованные дни в «Артеке».

    24 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Севастополь и Крым остались без света из-за атаки ВСУ

    Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Севастополь и Республика Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру, подача энергии уже восстановлена.

    «В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что авария на энергосетях произошла за пределами полуострова. На время ремонтных работ все объекты жизнеобеспечения региона были переведены на резервные источники питания.

    Позднее Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь.

    На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего 23 муниципалитета остались без электроснабжения.

    В сентябре в результате удара украинских военных в Стаханове получили ранения два сотрудника энергетических предприятий.

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    24 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В Севастополе организовали графики подачи электроэнергии

    Развожаев: В Севастополе организовали график подачи электроэнергии

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе введен график отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В настоящее время 40% жилых домов снабжаются электричеством, остальные переходят на график подачи электроэнергии «два через шесть», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Max.

    «Сейчас мы перешли на график «два через шесть»: каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света», – пояснил Развожаев.

    По его словам, обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной после ударов ВСУ. Губернатор добавил, что при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем жителей оперативно проинформируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго сообщило о работе энергетиков над восстановлением подачи энергии в Крыму, Донбассе и Новороссии после внешнего воздействия на инфраструктуру.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о подключении всех критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в городе по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за атаки беспилотника ВСУ.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны

    Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру, энергетики начали работать над восстановлением подачи энергии.

    Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.

    Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.


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    25 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Более 700 автомобилей скопилось перед Крымским мостом

    Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.

    По состоянию на полдень воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

    Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края составляет более часа.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы России. Перед въездом на мост с обеих сторон в целях безопасности установлены посты обязательного досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полчаса после перекрытия. В прошлом месяце движение машин по мосту приостанавливали. Летом в очереди на проезд по Крымскому мосту скапливалось более 800 транспортных средств.

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    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Жизненно важные объекты Севастополя подключили к электроснабжению

    В Севастополе восстановили электроснабжение критически важных объектов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключили к электроснабжению по резервным схемам.

    Все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключены к электроснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения. Электроснабжение уже восстановлено и в части жилых кварталов, запитанных от подстанций, питающих эти объекты», – написал Развожаев.

    Ожидается, что в большей части города электроэнергия появится ориентировочно после 19:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава республики Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Из-за атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения.

    В среду российские системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских войск на Севастополь.

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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    24 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В Крыму впервые показали написанные на бронеплитах участников СВО иконы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Симферополе впервые представили уникальную выставку икон, написанных на пробитых бронеплитах, которые спасли жизни участникам специальной военной операции.

    Экспозиция включает изображения Богоматери, святого Георгия Победоносца, князя Владимира и Федора Ушакова. Работы выполнены на металлических плитах от бронежилетов, сохранивших следы от пуль и осколков.

    «Это пятнадцать икон, выполненных на бронеплитах участников СВО. Сами бронеплиты были переданы бойцами, и на них студенты МГАХИ им. В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки выполнили иконопись по металлу», – рассказала ТАСС организатор выставки, вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева.

    По словам организатора, каждая пластина спасла жизнь своему владельцу, а готовые произведения были освящены в Свято-Даниловском монастыре в Москве. Ранее выставка уже демонстрировалась в столице и Севастополе.

    Терентьева добавила, что создатели проекта намеренно не стали указывать фамилии владельцев бронепластин, посвятив экспозицию всем защитникам, выполняющим свой воинский долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Севастополе стартовал молодежный историко-культурный форум «Истоки».

    Летом исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки украинской армии. До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    25 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Севастополь перешел на график подачи электричества после атаки ВСУ

    В Севастополе ввели график подачи электричества после атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе ввели график временных ограничений электроснабжения из-за возникшего перегруза после атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «К сожалению, сейчас на линии вновь возникла перегрузка. По команде диспетчера ЧРДУ введены ограничения: действует график временных ограничений электроснабжения «3 через 3», – заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Развожаев поручил максимально ограничить энергоснабжение промышленных объектов и торговых центров. Высвобождающиеся мощности будут направлены в жилые дома.

    В ночь на субботу ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя, с которой обеспечивался переток в город. Севастополь временно остался без электроснабжения. Электричество удалось вернуть ближе к двум часам ночи – до девяти утра практически весь город был со светом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор сообщил о введении графика отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Развожаев заявил о подключении критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в Севастополе к электроснабжению по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона после атаки беспилотника ВСУ.

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    25 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Минтопэнерго: В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Tекст: Вера Басилая

    На всей территории Крыма введены ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова, сообщило республиканское министерство топлива и энергетики.

    Подача электроэнергии осуществляется с учетом текущих возможностей сети, сообщает Минтопэнерго Крыма в Max.

    В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

    Накануне Минэнерго России сообщило, что часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий и восстановлению подачи энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго заявило о начале работы энергетиков над восстановлением энергоснабжения на юге страны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях из-за атаки беспилотника ВСУ.

    Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

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    25 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Спасатели ликвидировали подтопление в троллейбусном парке Ялты

    МЧС: Обстановка в троллейбусном парке Ялты после паводка стабилизировалась

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасателям удалось стабилизировать обстановку на территории троллейбусного парка в Ялте после прохождения мощного паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Ялте удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки троллейбусного парка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    Вскоре сотрудники учреждения и администрации приступят к расчистке и уборке территории.

    К ликвидации последствий подтопления привлечено 265 человек и 54 единицы техники. Спасатели возвели 50 временных дамб протяженностью почти 3,8 тыс. метров, вывезли более 1,9 тыс. кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Быстрая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    23 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за поджог релейных шкафов в Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд приговорил Александра Маракина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение теракта на железнодорожной станции в Крыму.

    Осужденный совершил поджог релейных шкафов за вознаграждение в размере 100 долларов, передает РИА «Новости». «В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», – сообщил представитель суда. Он добавил, что приговор в законную силу еще не вступил.

    В марте 2025 года знакомый предложил Маракину поджечь железнодорожное оборудование, пообещав разделить оплату в 200 долларов поровну. Сообщники спрятали в лесопосадке пакет с зажигательной смесью и монтировкой, а на следующий день совершили поджог. Их действия причинили значительный материальный ущерб и создали угрозу гибели человека, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Южный окружной военный суд приговорил гражданина России Андрея Артищука к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщил о задержании троих подростков по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

    Во вторник следователи обвинили троих несовершеннолетних жителей Краснодарского края в совершении террористического акта.

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    24 октября 2026, 11:52 • Новости дня
    В Крыму ввели ограничения на подачу света и воды

    Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Крыму вводятся ограничения на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях за пределами региона из-за атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды», – написал Аксенов.

    По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы, все службы находятся на местах. Графики отключений будут опубликованы на официальных информресурсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

    В четверг в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.

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    24 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Петербург, Казань и Краснодар стали городами с самой красивой осенью в России

    Петербург, Казань и Краснодар признали лучшими городами для отдыха осенью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» составил туристический рейтинг городов с самой красивой осенью, который возглавили Петербург, Казань и Краснодар, сообщил директор по маркетингу компании Айрат Мусин.

    Рейтинг учитывал не только эстетическую привлекательность, но и наличие культурного досуга, гастрономических развлечений и туристические предпочтения, пишет ТАСС.

    «В России очень красивая осень. Мы составили рейтинг исходя также из разнообразия возможностей для культурного досуга, гастрономических развлечений и туристических предпочтений. Топ-10 городов возглавили Петербург, Казань и Краснодар», – рассказал Мусин.

    В десятку лучших направлений также попали Кисловодск, Зеленоградск, Владимир, Сортавала, Суздаль, Мурманск и Плес.

    При этом самая дорогая аренда жилья в октябре зафиксирована в Суздале и Плесе, где средняя стоимость суток составляет 7320 и 7270 рублей соответственно.

    Мусин объяснил высокие цены в этих локациях ограниченным предложением жилья на фоне большого спроса, что характерно для небольших туристических центров.

    В крупных городах аренда обходится дешевле: в Казани она составляет 4240 рублей, в Петербурге – 4070 рублей, а в Краснодаре – 3630 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников заявил о необходимости повышения зарплат в сфере туризма.

    В начале месяца глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы развивать совместные туристические проекты с Восточным Тимором.

    Ассоциация туроператоров России предупредила граждан о дефиците горящих туров на новогодние праздники.

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    23 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    РСТ усомнился в массовости отказов в выезде из России из-за фото в паспорте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский союз туриндустрии (РСТ) не получал от туристов и туроператоров информации о массовых отказах в выезде из России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте.

    В РСТ не подтвердили информацию о более чем 200 случаях отказа в выезде из России по причине несоответствия фотографии в загранпаспорте внешности владельца. Обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров не поступало, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе союза.

    В объединении подчеркнули, что даже если такие данные верны, на фоне многомиллионного выездного турпотока это количество незначительно. При оформлении поездки турагенты могут предупредить туриста о возможных проблемах с документами, в том числе о расхождениях с фотографией.

    «Однако такая проверка не заменяет пограничный контроль и не гарантирует беспрепятственного пересечения границы», – добавили в РСТ.

    Оценка действительности документа и решение о пропуске через границу находятся в компетенции государственных органов, напомнили в союзе. Ранее в СМИ появилась информация, что за полгода более 200 человек не смогли пройти контроль из-за того, что в загранпаспортах были селфи или отретушированные фотографии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что в 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов.

    Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отмене внесения данных о детях в загранпаспорта старого образца с 2027 года.

    До этого ряд европейских стран отказался признавать пятилетние загранпаспорта россиян.

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    23 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Таиландская авиакомпания запустила прямые рейсы из Красноярска в Паттайю

    Таиландская SiamWings Airlines запустила прямые рейсы из Красноярска в Паттайю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао, доставив на курорт более 300 российских туристов.

    Самолет Airbus A330-200 доставил в королевство 336 россиян, передает ТАСС со ссылкой на газету Manager Online. В аэропорту пассажиров встретили руководство воздушной гавани и представители региональных отделений Туристического управления Таиланда, которые вручили туристам цветочные гирлянды и памятные сувениры.

    Ранее SiamWings Airlines приступила к выполнению чартерной программы в южную провинцию Краби из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Первый вылет по этому направлению состоялся 2 октября.

    Россия является для королевства крупнейшим европейским туристическим рынком. С начала этого года в стране побывали почти 1,4 млн российских туристов. По турпотоку Россия занимает четвертое место, уступая Китаю, Малайзии и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр оценила последствия возвращения Таиланда к 30-дневному безвизовому режиму для россиян.

    Летом Минтранс сообщил о подготовке к организации прямых рейсов тайских авиакомпаний в Россию.

    В марте Ассоциация туроператоров России проинформировала о досрочном прекращении чартерной программы авиакомпании Azur Air в Паттайю.

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