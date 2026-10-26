Волгоградские ученые разработали препарат в капсулах от диабета и ожирения

В Волгограде начались клинические испытания капсул от диабета и ожирения

Tекст: Ольга Иванова

Новое средство получило название «Дипиарон» и отличается от существующих зарубежных аналогов тем, что выпускается в удобной форме капсул, а не инъекций, передает РИА «Новости».

«В отличие, например, от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, «Дипиарон», воздействуя на рецептор GPR119, стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, помогающих регулировать уровень сахара в крови», – пояснил Бабков.

В экспериментах на животных лекарство показало способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. При этом действующее вещество работает непосредственно в кишечнике, практически не попадая в системный кровоток, что позволяет избежать нежелательных реакций. Лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердце.

В настоящее время препарат прошел первую фазу клинических исследований. В июле разработчики получили разрешение на проведение второго этапа с участием 308 пациентов для проверки эффективности дозировок и степени снижения сахара у людей. В случае успешного завершения испытаний препарат планируется выпустить на рынок не ранее 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета второго типа.

Весной рынок отечественных препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост из-за увеличения спроса на аналоги «Оземпика».

В феврале исследователи выяснили, что лекарства для лечения эректильной дисфункции улучшают состояние при диабете.