  • Новость часаРоссийские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия осознала утрату роли мировой державы
    Вучич: Новые власти Сербии введут санкции против России
    Путин рассказал о слезах западных компаний
    Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты
    Российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины
    Партия «Студенческий список» победила на выборах в Сербии
    Болсонару отказался признать результаты выборов в Бразилии
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану
    Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда
    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня

    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

    24 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

    В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

    «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

    В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.

    Комментарии (3)
    24 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    В парламенте Индии создали группу дружбы с Россией

    Спикер парламента Индии Бирла объявил о создании группы дружбы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла заявил о намерении Нью-Дели продолжить курс на укрепление прочных двусторонних отношений с Москвой, а также сообщил о создании индийско-российской парламентской группы дружбы.

    Группа дружбы укрепит межпарламентские связи России и Индии, страны имеют давнюю историю сотрудничества, и Нью-Дели рассчитывает на дальнейшее развитие связей. Об этом заявил ТАСС спикер Народной палаты индийского парламента (Лок Сабхи) Ом Бирла.

    «Отношения между Индией и Россией имеют давнюю историю и отличаются прочностью. Они уходят корнями в далекое прошлое. Мы хотим, чтобы эти отношения укреплялись и дальше», – заявил Ом Бирла.

    Спикер отметил, что президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поддерживают тесные контакты, а между странами проводятся ежегодные саммиты. Для углубления межпарламентского взаимодействия и была создана индийско-российская группа дружбы.

    Бирла также поприветствовал предстоящий визит делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным на 12-й Парламентский форум БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 26–27 октября, и допустил возможность своего визита в Россию в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    В тот же день посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

    В пятницу на полигоне Центрального военного округа подошла к концу сухопутная часть совместных маневров вооруженных сил России и Индии «Индра-2026».

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию три международных договора в правовой сфере с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа.

    В электронной базе нижней палаты парламента появились проекты законов о ратификации соглашений с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа, передает РИА «Новости».

    Договор с Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам был подписан в Москве и Хараре 18 мая 2026 года. Стороны обязуются оказывать друг другу поддержку, если деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран.

    Соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции заключили в Казани 26 июня 2026 года. Документ предусматривает защиту от передачи органам международной юстиции и высылки в третьи страны без предварительного согласия Москвы или Пномпеня. Абсолютным иммунитетом наделяются президент, премьер-министр, председатели палат парламента и ряд других высших должностных лиц России.

    Договор с Никарагуа о выдаче преступников был подписан в Петербурге 5 июня 2026 года. Государства обязуются выдавать по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. При этом в экстрадиции может быть отказано, если она способна нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороны.

    Ранее глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

    Министр иностранных дел Вальдрак Джентске подтвердил нерушимое братство и поддержку внешнеполитического курса Москвы на фоне формирования нового мирового порядка.

    Власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Госдума сообщила о росте экспорта российской сельхозпродукции в Индию

    Индия увеличила закупки российской сельскохозяйственной продукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Объемы поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии демонстрируют рост, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

    Объем поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии продолжает расти, передает РИА «Новости».

    «Сегодня увеличиваются поставки российской сельхозпродукции в Индию. Они распробовали наши чечевицу, гречку», – заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина журналистам.

    Парламентарий назвала особенно актуальным развитие расчетной системы BRICS Pay. Этот механизм в рамках БРИКС должен объединить национальные платежные инфраструктуры стран-участниц, включая российскую СПФС, китайскую CIPS, бразильскую Pix и индийскую UPI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Индией более чем на 20%.

    Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла рассказал об обсуждении Москвой и Нью-Дели укрепления парламентского сотрудничества.

    В субботу Володин прибыл в Индию для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Володин прибыл с рабочим визитом в Индию на парламентский форум БРИКС

    Председатель Госдумы Володин прибыл в Индию во главе российской делегации

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Индию с рабочим визитом для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

    Для Володина это первая зарубежная поездка в новом созыве. Российские парламентарии примут участие в мероприятиях XII Международного парламентского форума БРИКС, который пройдет 26 и 27 октября в Нью-Дели. Главной темой мероприятия станет укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития, передает РИА «Новости».

    На полях форума пройдут переговоры председателя Госдумы с зарубежными коллегами, а также встречи с руководством Индии. Стороны планируют обсудить развитие сотрудничества в экономической, социальной и технологической сферах.

    В состав российской делегации вошли вице-спикеры Госдумы Александр Бабаков, Мария Воропаева и Владислав Даванков, главы профильных комитетов и сенаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил о создании индийско-российской парламентской группы дружбы. В прошлом месяце индийский МИД анонсировал визит премьер-министра Нарендры Моди в Россию для участия в двустороннем саммите.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Депутат предложил упростить выплаты за сгоревшую от скачков напряжения технику

    Селезнев предложил упростить возмещение ущерба за сгоревшую бытовую технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил упростить процедуру возмещения ущерба россиянам за бытовую технику, которая сгорела в результате скачков напряжения.

    В настоящее время граждане имеют право потребовать компенсацию за испорченные электроприборы от сетевой организации, исполнителя коммунальной услуги или управляющей компании, однако для этого необходимо зафиксировать нарушение и подтвердить причину поломки, передает РИА «Новости».

    «Качество электроэнергии – это не пожелание, а обязательное требование. Мы в ЛДПР считаем, что процедуру возмещения ущерба нужно упростить, чтобы людям не приходилось обращаться в суд, если факт нарушения и причиненный ущерб подтверждены», – заявил Селезнев.

    Депутат отметил необходимость модернизации электрических сетей, чтобы не доводить инфраструктуру до аварий. Парламентарий также напомнил, что номинальное напряжение в обычной розетке составляет 230 вольт с допустимым отклонением в 10%. Если напряжение устойчиво выходит за границы от 207 до 253 вольт, это уже считается нарушением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил о возможности оплаты электроэнергии по сниженному тарифу для владельцев дачных участков.

    Кроме того, депутат Ярослав Нилов предложил обязать работодателей компенсировать сотрудникам затраты на использование личной техники.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца

    МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии сотрудники коммунальных служб обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером, сообщило министерство внутренних дел республики.

    «Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

    Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.

    До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.

    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Ульяновске

    В Ульяновске ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа

    Tекст: Вера Басилая

    В Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа и был госпитализирован, сообщила прокуратура Ульяновской области.

    В Ульяновске ребенок остался жив после падения из окна многоквартирного дома на восьмом этаже, пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, сообщает прокуратура Ульяновской области.

    Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района города. Ведомство выясняет, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.

    В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и был госпитализирован.

    В августе в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


    Комментарии (0)
    25 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Володин провел переговоры со спикерами Уганды, Кубы и Таиланда

    Володин встретился с коллегами из Уганды, Кубы и Таиланда на форуме БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на полях Международного парламентского форума БРИКС в Индии провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда.

    Стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского диалога, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

    Сотрудничество России со странами Африки и взаимодействие в парламентском измерении затрагивались на встрече Володина со спикером парламента Уганды Джейкобом Марксонсом Оботом. «Уганду и Россию объединяют глубокие исторические связи. Мы бы хотели продолжить укрепление наших отношений, в том числе на парламентском уровне», – заявил председатель парламента африканского государства.

    Во время общения с представителями Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы председатель Госдумы указал на важность диалога в двустороннем и многостороннем форматах. Володин подчеркнул, что граждане должны сами выбирать свое будущее, а отношения между странами необходимо строить на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

    Также состоялся разговор с председателем сената Национальной ассамблеи Таиланда Монгкхоном Сурасаттей. Говоря о двусторонних отношениях, Володин назвал Таиланд старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил об обсуждении с российской стороной укрепления межпарламентского сотрудничества.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Индией более чем на 20%.

    В субботу российская делегация прибыла в Индию с рабочим визитом для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 04:49 • Новости дня
    ЛДПР предложила обязать магазины указывать полную стоимость упаковки товаров

    В Госдуме разработали проект об указании полной цены за упаковку продуктов

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о разработке законопроекта, который обяжет торговые сети указывать на ценниках полную стоимость упаковки продукта, а не только цену за 100 граммов.

    Депутаты подготовили поправки в закон «О защите прав потребителей», направленные на информирование покупателей о фактической цене товаров с фиксированным весом. Документ направлен на заключение правительства, передает ТАСС.

    «ЛДПР предлагает законодательно обязать торговые сети указывать на ценниках полную стоимость упаковки товара. Цена за 100 граммов может остаться, но исключительно как дополнительная информация. Покупатель должен с первого взгляда понимать, сколько именно он заплатит за конкретный товар», – заявил Слуцкий.

    В пояснительной записке отмечается, что нововведение позволит снизить риск недопонимания при расчете на кассе. Изменения не затронут продукты, продаваемые на развес, поскольку их итоговая стоимость зависит от выбранного покупателем объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России снизились.

    Летом председатель «Партии пенсионеров» Эрик Праздников одобрил принятие закона о мониторинге стоимости продовольствия.

    В начале августа президент Владимир Путин подписал норму о контроле за ценами на продукты питания.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил налог на сверхдоходы горно-металлургических компаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о введении с 2027 года налога на сверхдоходы горно-металлургических предприятий.

    Документ предполагает установление с 1 января 2027 года налога на доходы компаний, которые обусловлены благоприятной рыночной ситуацией. Объектом обложения станут сверхдоходы от превышения средних мировых цен за 2026–2028 годы над аналогичными показателями 2025 года, пишет РИА «Новости».

    Сбор будет взиматься при росте мировых цен не менее чем на 10%. Налог распространится на добычу железа, цветных металлов, комплексных руд, горно-химического сырья и полупродуктов с содержанием драгоценных металлов.

    Базовая ставка налога составит 30%, а для золота она установлена на уровне 20%. Министерство финансов ожидает, что новые поступления в федеральный бюджет составят около 200 млрд рублей ежегодно в период с 2027 по 2029 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении решения с предпринимателями по вопросу налогообложения сверхдоходов в горнодобывающей отрасли.

    Весной правительственная комиссия одобрила введение налога на доходы физических лиц с операций с цифровой валютой.

    В прошлом году Совет Федерации предложил обнулить налог на редкие металлы.

    Комментарии (0)
    Главное
    После схода вагонов в Свердловской области загорелись семь цистерн
    ВСУ перебросили спецназ для диверсий в Сумской области
    МИД: Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма
    Эстония пригрозила отказаться от участия в Олимпиаде из-за россиян