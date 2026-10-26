В Госдуме анонсировали изменение правил ухода за инвалидами

Правила оформления ухода за инвалидами и пожилыми изменили с 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По новым правилам подавать документы в Социальный фонд придется до начала ухода через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделении фонда.

«С 1 января 2027 года меняются правила ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или пожилыми старше 80 лет. Изменение первое – заявление нужно подавать в Социальный фонд заранее, до начала ухода, а не после, как это было до сих пор», – рассказал Коломейцев РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что к заявлению потребуется приложить согласие самого подопечного или его законного представителя, даже при совместном проживании. При этом человек, за которым осуществляется уход, сможет отозвать свое согласие в любой момент. За каждый год ухода будет начисляться год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

Если уход осуществляется длительное время, его потребуется подтверждать новым заявлением не позднее чем через 12 месяцев. Опоздание приведет к тому, что пропущенный период не войдет в страховой стаж. В случае прекращения ухода фонд необходимо уведомить в течение пяти дней.

Люди, ухаживающие за инвалидами до начала 2027 года, смогут подтвердить уход по старым правилам до 1 января 2028 года. При этом родителям детей-инвалидов первой группы, получающим ежемесячную выплату по указу президента, подтверждать уход не потребуется, так как данные будут отражаться на их счетах автоматически.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсировала проведение двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

Кроме того, депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы в состав пенсии.

Также сообщалось о возможности зачесть период ухода за пожилым человеком в страховой стаж.