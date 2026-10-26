МИД заявил о понимании Западом сигнала об ответе на задержания судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные государства, несмотря на показную браваду, восприняли предупреждение российского руководства о возможных ответных мерах на задержания отечественных кораблей, передает РИА «Новости».

«Предельно четко наш подход сформулирован президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления перед военнослужащими Тихоокеанского флота 13 августа этого года», – напомнил Масленников.

По словам дипломата, Москва оставляет за собой право применять ответные действия к судам тех государств, которые провозгласили своей политикой разбой и пиратство. Он подчеркнул, что ответные меры могут быть реализованы не только в местах инцидентов, но и в любых других акваториях по усмотрению российского руководства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал враждебными и провокационными действиями задержания судов странами Евросоюза в Балтийском море.

В субботу МИД России заявил о принятии асимметричных ответных мер на задержание кораблей западными странами.

В четверг российское дипломатическое ведомство сообщило об активном генерировании Западом деструктивных инициатив в сфере морского судоходства.