После ДТП с автобусом под Новосибирском госпитализированы четыре человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Госпитализированы в травматологический центр первого уровня в состоянии средней степени тяжести три пострадавших в ДТП с автобусом, один пациент в тяжелом состоянии переведен в НИИТО», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Еще четырем пострадавшим госпитализация не потребовалась. Им оказали медпомощь в приемном отделении, они продолжат лечение амбулаторно.

Рано утром рейсовый автобус ПАЗ съехал в левый кювет в селе Ленинское под Новосибирском. В салоне находились 15 пассажиров. По предварительным данным регионального ГУ МВД, водитель не справился с управлением, в результате пострадали восемь человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы управления Госавтоинспекции главка МВД Андрей Кузнецов сообщил, что восемь человек обратились за медицинской помощью после съезда рейсового автобуса ПАЗ в кювет в Новосибирской области. В тот же день глава областного Минздрава Ростислав Заблоцкий назвал тяжелым состояние одного из пострадавших.