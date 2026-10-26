Пожар в офисном помещении в Петербурге локализован

Огонь охватил 30 кв. метров. В 06:28 мск возгорание удалось локализовать, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В тушении пожара задействованы 20 человек и четыре единицы спецтехники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Главное управление МЧС по городу сообщило о локализации пожара в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге. За день до этого в МЧС рассказали об охватившем 2 тыс. кв. метров огне в историческом здании XVIII века в центре Петербурга. Также в ГУ МЧС России по городу отчитались о повышении ранга пожара до второго в реконструируемом здании в историческом центре Петербурга.