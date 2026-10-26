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    26 октября 2026, 06:18 • Новости дня

    Хабаровск снова накрыло дымом от природных пожаров в Китае

    В Хабаровске вновь ухудшилась видимость из-за дыма от пожаров в КНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Хабаровске из-за природных пожаров на северо-востоке Китая вновь ухудшилась видимость и ощущается сильный запах гари.

    В городе отмечается снижение видимости и запах гари, передает ТАСС.

    «Накануне множество термоточек фиксировалось на северо-востоке Китая. Юго-западным ветром, скорее всего, дым приносит сюда», – сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

    Сильное задымление в городе также наблюдалось на прошедших выходных, когда дым принесло со стороны соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жители Хабаровска и южных районов края столкнулись с сильным задымлением из-за воздушных масс с соседних территорий Китая. В пятницу китайские государственные СМИ призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться перед Пекином за масштабный природный пожар.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    24 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун

    Ким Чен Ын прибыл в КНР и встретился с членом ПК Политбюро ЦК КПК

    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    @ Belarussian Presidency/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР и посетил китайский город Даньдун, передает агентство Синьхуа.

    В ходе визита он провел встречу с членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Ван Хунин заявил о намерении использовать открытие нового моста через Ялуцзян для расширения контактов и торгово-экономического сотрудничества с КНДР.

    «Китайская сторона готова использовать открытие нового моста как возможность для расширения контактов между людьми и торгово-экономического сотрудничества, чтобы лучше содействовать благополучию народов двух стран», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с корейской стороной.

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    24 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Китай предупредил США об ответных мерах на инвестиционные ограничения

    Минкоммерции КНР пообещало ответить на новые инвестиционные ограничения США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    Власти Китая примут надлежащие меры, если США введут новые ограничения на исходящие инвестиции, пишет РИА «Новости».

    «Это типичный пример чрезмерного обобщения национальной безопасности, который нарушает важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, препятствует нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями и подрывает международный торгово-экономический порядок», – заявили в министерстве коммерции Китая.

    В ведомстве отметили, что Пекин выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против действий Вашингтона. Там подчеркнули, что инвестиции в КНР являются вложениями в будущее благодаря огромному потребительскому потенциалу страны.

    Ограничения наносят ущерб интересам американских компаний, поэтому США следует перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, добавили в министерстве.

    Ранее американское министерство финансов предложило включить биотехнологии в категорию, подпадающую под ограничения в рамках программы безопасности исходящих инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина принять ответные меры в случае применения США санкций из-за сотрудничества с Ираном.

    До этого Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта под угрозой исключения из американской коалиции. А официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан пообещал защищать интересы государства в случае введения США пошлин на покупку российских энергоносителей.

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    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

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    25 октября 2026, 04:19 • Новости дня
    Землетрясение произошло у побережья Японии

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило метеорологическое управление страны.

    Подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован под дном океана у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, очаг располагался неглубоко, однако угрозы цунами не возникло, передает ТАСС.

    Колебания почвы привели к раскачиванию домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, но сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, транспортная инфраструктура в регионе продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    36 человек погибли, еще 136 человек пострадали.

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    24 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын почтил память китайских добровольцев Корейской войны

    Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу китайским добровольцам в Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в китайский город Даньдун отдал дань уважения китайским добровольцам, принимавшим участие в Корейской войне.

    Северокорейский лидер прибыл в приграничный город Даньдун 24 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин встретил Ким Чен Ына на площади перед мемориалом войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи Корее. Далее они вместе возложили корзину с цветами к мемориальной стеле, уточняет китайское агентство.

    Глава Северной Кореи подчеркнул, что специально посетил Даньдун для почитания памяти китайских народных добровольцев. Руководитель страны добавил, что в критический исторический момент эти люди ценой своих жизней оказали поддержку КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в китайский город Даньдун. Во время поездки глава Северной Кореи осмотрел производственные цеха местного автомобильного завода.

    А на встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином северокорейский руководитель заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

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    25 октября 2026, 07:11 • Новости дня
    Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване превысило 600 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара тайфуна «Чампи» один человек погиб и 616 пострадали, сообщил Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня.

    Число пострадавших выросло по сравнению с предыдущими данными более чем на 100 человек, передает ТАСС.

    Сильный ветер и мощные ливни стали причиной многочисленных ДТП, падения рекламных щитов и деревьев. Один человек погиб в уезде Пиндун, когда его смыло штормовой волной на берегу.

    Центральное метеорологическое управление сообщило, что тайфун ослаб и смещается от Тайваня в сторону Японии, штормовые предупреждения отменены и в течение ближайших суток ожидается полная нормализация погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Тайваня сообщили о росте числа пострадавших от тайфуна «Чампи» до 500 человек.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ, офисов и фондовой биржи на острове в связи с приближением тайфуна.

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    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о широких перспективах сотрудничества с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

    У КНДР и Китая есть широкие перспективы для углубления практического сотрудничества двух стран. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    «В этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНР и КНДР. Мы выражаем благодарность Китаю за многолетнюю поддержку и помощь делу социализма в КНДР, перспективы сотрудничества между нашими странами весьма обширны», – сказал Ким Чен Ын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности. Позже стало известно, что Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун.

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    24 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту

    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан, соединяющему КНДР и КНР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в китайский город Даньдун из северокорейского Синыйджу по открытому 15 октября мосту через реку Амноккан, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

    Цель и сроки визита, а также планы о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пока не раскрываются.

    Новый мост, по которому проехал Ким Чен Ын, имеет длину 3026 метров и четыре полосы. Его строительство обошлось Китаю в 2,2 млрд юаней. Возведение завершили в 2014 году, однако из-за проблем с инфраструктурой, пандемии и отношений двух стран объект открыли только девять дней назад.

    Открытие моста считают одним из результатов соглашений Пекина и Пхеньяна о расширении сотрудничества, и поездка Ким Чен Ына по нему придает событию политическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с Северной Кореей. Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.


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    24 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обстановка возле северокорейской дипломатической миссии в Пекине остается спокойной, несмотря на сообщения западных изданий о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай.

    Усиленных мер безопасности, патрулей полиции и других силовых ведомств возле дипломатического представительства КНДР в Пекине не наблюдается, передает ТАСС.

    Охраняющие посольство военнослужащие просят прохожих не фотографировать ворота и здание. На территории миссии идет ремонт одной из построек, у юго-западного крыла возведены строительные леса.

    Ранее сообщалось о прибытии Ким Чен Ына в Китай. МИД КНР пока не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с корейской стороной. Летом китайский лидер посетил Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.

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