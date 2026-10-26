В России решили проиндексировать студенческие стипендии

В бюджет на 2027 год заложили более 119 млрд рублей на студенческие стипендии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индексация стипендий студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования в 2027 году составит 4%, передает РИА «Новости».

«Повышение прошло с 1 сентября 2026 года и запланировано на 1 сентября 2027 года. Механизм заложен таким образом, что индексация становится регулярной практикой», – заявил Морковкин.

По его словам, размер повышения рассчитывался в соответствии с прогнозной инфляцией, и на 2028–2029 годы в бюджет также заложен рост выплат примерно на 4%. Индексация коснется не только студентов, но и аспирантов, ординаторов, а также ассистентов-стажеров.

В 2027 году на стипендиальное обеспечение предусмотрено около 119,1 млрд рублей. Всего на ближайшие три года государство выделило на эти цели порядка 370 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство науки и высшего образования объявило о планах ежегодно индексировать заработную плату преподавателей вузов начиная с 2027 года. Также правительство предусмотрело более 370 млрд рублей на стипендии студентам в проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение президентской стипендии для студентов и курсантов до 30 тыс. рублей.