Муниципалитет в Литве решил перенести захоронение советских солдат

Tекст: Антон Антонов

Муниципальная администрация объявила тендер на перенос останков, захороненных у костела Обретения Святого Креста, передает Sputnik.

По условиям тендера, предложения от подрядчиков будут приниматься до 3 ноября, а на работы планируется выделить около 110 тыс. евро, при этом сумма названа предварительной, так как власти пока не знают точного числа останков, подлежащих переносу.

По данным местных СМИ, оценки числа бойцов, похороненных у костела, расходятся: часть источников указывает на 272 советских солдата, другие говорят о захоронении 340 воинов.

Совет Зарасайского районного муниципалитета намерен утвердить проект по выбору и обозначению нового места захоронения, причем останки планируется перенести на Советское военное кладбище в селе Рутинишкис, где создадут новые могилы с типовыми табличками с данными о похороненных. Основанием для этих действий стало поручение так называемого Центра исследования геноцида и сопротивления, выданное в декабре 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министерство иностранных дел России заявило протест Литве из-за планов уничтожить советские воинские захоронения в Вевисе.

Весной в литовском городе Шяуляй провели эксгумацию останков советских солдат времен Великой Отечественной войны из центра города на деревенское кладбище.

В 2025 году в Литве составили документ, который установил новый порядок переноса советских воинских захоронений из населенных пунктов на кладбища.