Times: Некоторые водохранилища Англии могут полностью пересохнуть на фоне засухи

Tекст: Антон Антонов

Британских министров тайно предупредили о риске того, что ряд английских водохранилищ может пересохнуть в преддверии Рождества. Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям до двух раз в неделю проводит заседания по ситуации на юго-западе Англии и в Сассексе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Запасы воды в нескольких водохранилищах могут иссякнуть в течение ближайших недель, отмечает издание. Официальные лица предупредили, что при бездействии властей могут оказаться нарушены водоснабжение ряда домов, строительство атомной электростанции и работа тюрьмы.

По данным британского агентства по охране окружающей среды, засуха наблюдается на 82% территории Англии. Для восстановления водных ресурсов некоторым регионам потребуется до 120% от обычной нормы осадков в течение следующих шести месяцев, тогда как в октябре на юге и севере Англии уже был объявлен самый высокий уровень засухи после рекордной жары минувшим летом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе нормальный уровень воды сохранялся лишь в 14% рек Англии на фоне засухи.

Лондон пережил первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

Аномальная засуха в Британии привела к дефициту овощей и резкому росту оптовых цен на них.

