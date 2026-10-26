Волки стали появляться у жилых домов в селах Молдавии

Tекст: Антон Антонов

В селах Бессарабского района волки стали выходить к жилым домам, их замечают даже днем, а в селе Ивановка хищника сняли на видео прямо на улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый в Молдове».

Сельчане жалуются на участившиеся нападения на домашний скот: несколько семей лишились коз и птицы, один из жителей рассказал, что оставил козла на привязи на ночь, а утром нашел на месте лишь цепь и рога.

Охота на волков в Молдавии запрещена, поскольку животные находятся под охраной закона. Министерство окружающей среды страны призвало жителей сохранять осторожность и внимательнее относиться к мерам безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России также участились случаи выхода волков в населенные пункты.

Экологи опровергли информацию о появлении диких волков и медведей в Москве.

