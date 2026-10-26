Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

Tекст: Антон Антонов

«После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.