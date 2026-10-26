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    26 октября 2026, 03:54 • Новости дня

    Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран и свободных объемов российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

    При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

    Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

    В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.

    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин в интервью «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    24 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине

    Грушко: Для России важна позиция переговорщика от Европы, а не его личность

    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для России не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Это даже не вторичный, не третичный вопрос – значения принципиального он не имеет. Конечно, Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам», – передает слова Грушко РИА «Новости».

    По его словам, ключевой момент – это то, с какой позицией пойдет переговорщик на переговоры, «если его туда пустит Европейский союз».

    Ранее стало известно, что европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате предстоящей встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России следить за ситуацией в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

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    25 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза

    Песков: Россия поддержит выдвижение от ЕС желающего мира переговорщика

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержит кандидатуру переговорщика от Евросоюза, если он будет искренне заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал информацию о возможном выдвижении президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя от Европы на возможных переговорах с Москвой.

    По словам Пескова, ЕС давно хочет выдвинуть переговорщика, но то ли не может, то ли не решается.

    «Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию – это будет еще лучше», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в урегулировании украинского конфликта для влияния на позицию США.

    Наиболее вероятным кандидатом на роль главного представителя европейских стран на мирных переговорах с Россией называли президента Финляндии Александера Стубба.

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    24 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Rapporteur: Беспредельная милитаризация Европы закончится катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Непомерное внимание к военным расходам в Европе вызывает тревогу с исторической точки зрения и закончится катастрофой, пишет европейское издание Rapporteur.

    «Подобное непомерное внимание к военным расходам не просто проигрышно политически… Это также вызывает тревогу с исторической точки зрения. Ведь такой беспредельный экономический милитаризм мы уже раньше в Европе видели. И, как должно быть известно Мерцу, он неизменно заканчивается катастрофой», – приводит текст материала РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    Издание обращает внимание на то, что финансовые нужды Европы превышают нужды Киева. Газета задается вопросом, почему лидеры ЕС готовы перекладывать долговое бремя на будущие поколения ради конфликта, а не ради инфраструктуры и экономического роста.

    По мнению Rapporteur, европейские лидеры считают конфликт на Украине важнее собственных экономических проблем, а ЕС ставит расходы на оборону превыше всего. Издание подчеркивает, что падение популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца показывает: граждане отвернутся от таких лидеров и могут проголосовать за тех, кто обещает прекратить поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил западных спонсоров в отношении к украинцам как к расходному материалу.

    В среду Россия заявила о попытках Запада через серые схемы втянуть Балканы в снабжение Украины оружием.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь Киеву причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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    24 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    В Греции назвали помощь Украине причиной потери социальных благ в ЕС

    Греческая партия Pakief назвала помощь Киеву причиной энергокризиса в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическая и военная поддержка Киева лишила граждан Евросоюза привычных социальных благ, заявила оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief).

    В основе европейского кризиса лежит антироссийская истерия, которая достигла своего пика во время спецоперации на Украине. «Кризис, обострившийся за последние пять лет во всех странах ЕС, включая Грецию, и угрожающий крахом всей западной политической и социальной структуры, связан не только с глубоко неолиберальной политикой правительств и европейского органа исполнительной власти», – говорится в заявлении партии, передает ТАСС.

    По мнению политиков, отказ от дешевых российских энергоносителей спровоцировал беспрецедентный дефицит. Ставка на дорогой сжиженный природный газ из США и иранскую нефть не оправдалась, а последующая американская блокада Ормузского пролива привела к полной зависимости Европы от Вашингтона и взрывному росту цен.

    На этом фоне колоссальные расходы на помощь Киеву лишь усугубили социальную напряженность в европейском обществе. Представители Pakief отметили, что более 70% жителей Греции требуют отказаться от поддержки украинских властей и вернуть хорошие отношения с Россией.

    Оппозиция призвала осудить курс премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и последовать примеру США, Болгарии и Турции, подписавших договоры на поставку российских энергоресурсов. В противном случае Грецию могут охватить масштабные протесты, аналогичные тем, что уже проходят во Франции и Албании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отказе отменять энергетические санкции против России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал клоунадой недовольство Брюсселя российско-американскими договоренностями по дизельному топливу.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал долю российского СПГ на рынке Европы

    Путин: Доля российского СПГ на рынке Европы составляет 20%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке составляет 20%, заявил президент Владимир Путин.

    «На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка», – сказал Путин «Вестям».

    Глава государства подчеркнул, что европейские страны продолжают получать значительные объемы российских энергоносителей. По его словам, Москва никогда не отказывала в поставках тем, кто в них нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы МИД России Александр Грушко указал на продолжение поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Летом британская пресса сообщила о рекордных закупках европейскими странами СПГ с российского предприятия «Ямал СПГ». В июне российские поставки сжиженного природного газа в европейские страны достигли 705 млн евро.

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    24 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал политику Европы на Балтике самоубийственной

    Грушко: Политика стран Европы в регионе Балтийского моря стала самоубийственной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Надеяться хочется, но пока они проводят самоубийственную политику. Вот хороший пример – Балтийское море – всегда был самый спокойный в военном отношении регион, по многим причинам», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    По словам Грушко, главными причинами были отсутствие территориальных споров и замороженных конфликтов. Дипломат отметил уязвимость Калининградского эксклава и стран Прибалтики с военной точки зрения из-за сложной географии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что НАТО отрабатывает наступательные сценарии у границ России, включая возможную блокаду Калининграда. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие оснований для конфликта с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область.

    Также заместитель главы МИД Александр Грушко заявил об учете российскими властями искусственного нагнетания напряженности западными странами в Балтийском регионе.

    Кроме того, заместитель главы МИД Александр Грушко сообщил о переносе западными государствами подрывных действий с Балтийского моря на другие стратегические акватории.

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    25 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

    Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил удивление в связи с тем, что европейские лидеры изначально обвинили США в организации протестов в Европе.

    Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

    «Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

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    25 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ обвинил страны Балтии в роли провокаторов

    Бордюжа: Страны Балтии выполняют роль провокаторов в интересах Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Запад использует страны Балтии для осуществления провокаций, несмотря на возникающие для них самих угрозы, заявил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

    «Это роль провокаторов, и они эту роль выполняют», – сказал Бордюжа, добавив, что странам Балтии выгодно действовать подобным образом ради материальных средств. Он обратил внимание на то, что на территории этих государств размещаются воинские контингенты крупных европейских стран, передает РИА «Новости».

    Бордюжа также напомнил об исключении Литвой из своей конституции запрета на размещение ядерного оружия. «Как появляется объект с наличием ядерного оружия, он включается в перечень целей, которые будут уничтожаться в первую очередь. Они этого не понимают?» – отметил бывший генсек ОДКБ.

    Кроме того, он подверг критике заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, она говорит вещи, которые политикам произносить не следует.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил серьезную обеспокоенность организации активным наращиванием военного потенциала на западных границах.

    МИД назвал декларацию ЕС о безопасности на Балтике нагнетанием обстановки.

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря.

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    24 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика от ЕС по Украине

    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика с Россией по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил кандидатуру премьер-министра Италии Джорджи Мелони на роль посредника от Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине.

    Мема считает, что Мелони пользуется симпатией американской администрации, а прочные исторические связи Италии и России могут помочь в поиске дипломатического решения украинского кризиса. При этом Мема призвал правительство Италии скорректировать курс в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин называл предпочтительным вариантом переговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Глава государства подчеркивал, что европейские страны должны самостоятельно выбрать лидера, который вызывает у них доверие и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине для влияния на позицию США. Главным кандидатом на роль посредника Европы назвали президента Финляндии Александера Стубба. Замглавы МИД Александр Грушко назвал личность европейского переговорщика непринципиальной для России.

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    25 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Дмитриев объяснил саморазрушение Европы ошибками местных чиновников

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о саморазрушении Европы из-за ошибок бюрократов

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за саморазрушение Европы на местных бюрократов.

    Европейские чиновники отказываются исправлять собственные провалы в различных сферах и перекладывают вину на Россию и США, передает РИА «Новости».

    «Европа саморазрушается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в миграции, энергетике и разжигании войн», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, вместо решения проблем власти предпочитают изворачиваться. Кроме того, глава РФПИ опубликовал отрывок из интервью Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. В этом видео глава государства назвал явным перебором попытки обвинить Россию в провоцировании беспорядков в европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках Европы безосновательно обвинить Москву в собственных трудностях.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспорядки в ряде европейских стран проявлением большого кризиса.

    На прошлой неделе глава РФПИ назвал причиной падения Запада неспособность обсуждать и исправлять ошибки.

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