«Монетная неделя» началась в России

Tекст: Антон Антонов

В ПСБ сообщили, что участвуют в осенней всероссийской акции, организованной Банком России, передает РИА «Новости».

«Любой желающий сможет обменять в офисах ПСБ накопившиеся монеты на банкноты Банка России или зачислить эквивалент сданной суммы на счет или банковский вклад», – рассказали в банке.

К инициативе присоединился и ВТБ: там пояснили, что в рамках «Монетной недели» клиенты могут сдавать монеты без комиссии, а для активных клиентов предусмотрена возможность получить памятные монеты из недрагоценных металлов или банкноты при их наличии. При этом отделения оснащены счетчиками монет для ускорения пересчета.

В Газпромбанке и банке «Дом.РФ» также подготовились к проведению «Монетной недели». «Дом.РФ» запустил обмен монет в десяти подразделениях, расположенных в разных регионах страны.

Россельхозбанк предложил клиентам обмен монет в 61 региональном филиале и одном из подразделений головного офиса и рассчитывает по итогам осенней «Монетной недели» собрать не менее 4,6 млн монет на общую сумму 19,6 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае жители России в ходе акции «Монетная неделя» обменяли накопившуюся мелочь на почти 252 млн рублей, вернув в оборот 55 млн монет.

В 2025 году по итогам акции «Монетная неделя» россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей.