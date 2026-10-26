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    26 октября 2026, 02:28 • Новости дня

    Песков: Встреча Путина с новыми членами правительства не требуется

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельные встречи с новыми членами правительства, поскольку уже постоянно поддерживает с ними контакт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможных встречах с обновленным составом кабмина, Песков заявил: «Пока нет. Кто там новый? Никого там новых нет. Там все те, кто постоянно в контакте с Путиным».

    Он также напомнил о словах председателя правительства Михаила Мишустина по поводу работы обновленного кабинета министров, передает ТАСС.

    «Вы слышали, что Мишустин сказал – никакого времени на адаптацию. Поэтому здесь эта встреча не требуется», – заключил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Путин ожидает от правительства повышения качества жизни россиян и развития экономики.

    В среду депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения пяти новых кандидатов на посты вице-премьеров и министров правительства России.

    На прошлой неделе Путин одобрил предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.

    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин в интервью «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    25 октября 2026, 05:03 • Новости дня
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    Песков: Путин не планирует оглашать послание Федеральному собранию до конца года
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию до конца 2026 года не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сообщил РИА «Новости»: «Нет, не планируется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию будет оглашено тогда, когда глава государства сочтет это необходимым.

    В 2025 году послание президента России Федеральному собранию не проводилось.

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    25 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Песков: Двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу (Путина и Трампа), трехстороннюю встречу (Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина). И то, и другое, что называется, на рабочем столе», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США пока нет.

    Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем мероприятии.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал долю российского СПГ на рынке Европы

    Путин: Доля российского СПГ на рынке Европы составляет 20%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доля российского сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке составляет 20%, заявил президент Владимир Путин.

    «На рынке Европы наш СПГ занимает 20%. Это приличный сегмент рынка», – сказал Путин «Вестям».

    Глава государства подчеркнул, что европейские страны продолжают получать значительные объемы российских энергоносителей. По его словам, Москва никогда не отказывала в поставках тем, кто в них нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы МИД России Александр Грушко указал на продолжение поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Летом британская пресса сообщила о рекордных закупках европейскими странами СПГ с российского предприятия «Ямал СПГ». В июне российские поставки сжиженного природного газа в европейские страны достигли 705 млн евро.

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    25 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин: Внешний долг России составляет всего 2,6%

    Tекст: Вера Басилая

    Внешний долг России составляет 2,6%, а общегосударственный долг находится на уровне 17,5%, сообщил президент Владимир Путин.

    «У России внешний долг всего 2,6%, общегосударственный долг 17,5%», – сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    Путин также отметил рост промышленного производства.

    «Кстати говоря, в России по сравнению с 2021 годом промышленное производство выросло – плюс 10%. А если говорить о обрабатывающей промышленности – плюс 21%. Это все-таки разница: -5,2% или +10%, а обрабатывающая 21%», – добавил президент, сравнив российские показатели с показателями стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин сообщил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политикой стран Европы по запрету всего российского.

    Также Владимир Путин заявил об устойчивом состоянии российской экономики.

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    25 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

    Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил удивление в связи с тем, что европейские лидеры изначально обвинили США в организации протестов в Европе.

    Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

    «Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

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    25 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днем Республики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.

    Путин в поздравительном послании отметил достигнутые республикой успехи в экономической и социальной сферах. Он отметил, что Казахстан играет весомую конструктивную роль в международных делах и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, следует из телеграммы Путина, размещенной на сайте Кремля.

    «Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные российско-казахстанские связи по всем направлениям – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – подчеркнул Путин.

    Президент добавил, что отношения между двумя странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, Москва и Астана координируют усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

    В заключение российский лидер пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – благополучия и процветания.

    Российское представительство в Астане охарактеризовало сотрудничество между двумя странами как успешное. В среду Министерство иностранных дел Казахстана направило по дипломатическим каналам информацию о системе электронных разрешений на въезд. На прошлой неделе Казахстан и Россия осуществили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку по маршруту Астана – Москва.

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    25 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Путин назвал перебором обвинения России в провоцировании протестов в Европе

    Путин: Обвинения в провоцировании протестов в Европе являются явным перебором

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

    Российский лидер выразил удивление в связи с попытками связать протестные выступления в европейских странах с действиями Москвы, сообщают «Вести».

    «Первая реакция, когда я это увидел, – удивление. Потому что ну уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – заявил Путин.

    Массовые акции во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные ростом цен, а протесты охватили другие регионы и страны.

    В середине октября беспорядки с мародерством вспыхнули в Италии, где в ходе погромов в Милане задержали более 300 человек. В Албании протестующие потребовали отставки премьера Эди Рамы, который осудил насилие на улицах и отказался покидать пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах. В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны беспорядков в регионе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию. В понедельник политолог Вадим Трухачев назвал заявления об иностранном вмешательстве удобным способом скрыть собственные проблемы европейских стран.

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    25 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского

    Путин: Политика Европы по запрету всего российского является глупостью

    Путин назвал глупой политику Европы по запрету всего российского
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика стран Европы, направленная на запрет всего российского, является глупой и нежизнеспособной, заявил президент Владимир Путин.

    «Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», – цитируют «Вести» Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах. В четверг Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в европейские страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что европейские страны сами отказались от российских энергоресурсов, передает «Вести».

    По его словам, европейские государства до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы из-за отказа от российских поставок.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе, которая продолжает закупать российский газ.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила об отказе европейских властей от возобновления закупок российских энергоресурсов.

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    25 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес России из-за беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.

    Российское внешнеполитическое ведомство отреагирует на заявления представителей стран Евросоюза о якобы причастности Москвы к организации массовых протестов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».

    «Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что европейским властям необходимо заняться решением собственных проблем, а не «валить на кого-то за рубежом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки западных стран обвинить Москву в организации массовых беспорядков.

    Путин выразил удивление первоначальными обвинениями европейских лидеров в адрес США из-за протестов в странах Евросоюза.

    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам.

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    25 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    Ушаков: Решение о поездке Путина на G20 отложено до саммита АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение о поездке президента Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Российская сторона в настоящее время готовится к ноябрьскому саммиту АТЭС в китайском Шэньчжэне, после чего приступит к рассмотрению возможного участия во встрече «Большой двадцатки» в Майами, сказал Ушаков «Вестям».

    «Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение мы получили», – отметил Ушаков.

    Дипломат добавил, что от успеха ноябрьского форума АТЭС будет зависеть многое. Помощник президента подчеркнул хронологический порядок мероприятий, указав, что сначала идет ноябрь, а затем декабрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии принятого решения о личном участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами. В среду президент России допустил возможность проведения переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского форума в Шэньчжэне. Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС.

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