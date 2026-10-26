Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

Tекст: Антон Антонов

«У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.