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    26 октября 2026, 00:59 • Новости дня

    Правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины

    Tекст: Антон Антонов

    Пропавшая в Москве 30-летняя женщина, по предварительным данным, мертва, сообщили в правоохранительных органах.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Сообщалось, что Садагова могла инсценировать свою пропажу.

    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Правоохранители заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке

    Пропавшая в Москве 30-летняя девушка могла инсценировать исчезновение

    Tекст: Вера Басилая

    Исчезнувшая в Москве 30-летняя Лиза Садагова могла инсценировать свою пропажу из-за конфликта с молодым человеком, сообщили правоохранительные органы.

    «Девушка могла инсценировать свою пропажу, чтобы проучить парня», – рассказал собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за возможной измены. В настоящее время опрашиваются ее знакомые для установления круга общения.

    Об исчезновении Лизы Садаговой стало известно в субботу. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 21 октября. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в белые джинсы и бордовую куртку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы разыскивали 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

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    24 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    В Москве начали поиски пропавшей после ссоры с возлюбленным москвички

    В Москве после ссоры с молодым человеком пропала 30-летняя девушка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Северном административном округе Москвы разыскивают 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    В Москве пропала 30-летняя Садагова Лиза Иосифовна. Ее местонахождение неизвестно с 21 октября, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

    Сейчас идет сбор и проверка информации. «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции проводит комплексную работу по установлению обстоятельств ее исчезновения.

    Волонтеры распространяют ориентировки, обзванивают медицинские учреждения и изучают записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей. Девушка была одета в белые джинсы и бордовую куртку, ее рост составляет 170 сантиметров.

    По предварительным данным правоохранительных органов, перед исчезновением москвичка поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас полиция устанавливает круг общения пропавшей и опрашивает ее знакомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Екатеринбурга и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» начали поиски сбежавшей от матери 12-летней девочки.

    Ранее ее ровесница бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области. А в апреле правоохранительные органы Самарской области развернули операцию для розыска ушедшей из дома трехлетней девочки.

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    24 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Московская пенсионерка за полгода отдала телефонным мошенникам 19,5 млн рублей

    Аферисты обманывали 81-летнюю москвичку полгода и выманили 19,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 81-летняя женщина почти полгода находилась на связи с телефонными аферистами и лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    81-летнюю пенсионерку обманули в Москве телефонные мошенники. Злоумышленники связались с жительницей столицы под предлогом перерасчета пенсии. Женщина поверила им и продиктовала код из полученного сообщения, сообщает прокуратура Москвы.

    После этого пенсионерке позвонила лжепредставитель портала «Госуслуги», заявив о взломе личного кабинета, и дала номер технической поддержки. Затем с москвичкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал ее тем, что мошенники могут перевести ее сбережения за границу.

    Следуя инструкциям куратора, женщина купила новый мобильный телефон для связи со злоумышленниками. Почти полгода она снимала наличные и передавала их приезжавшим курьерам, которые называли кодовое слово. Еще один купленный телефон пенсионерка по указанию аферистов оставила в коробке в подъезде.

    Общая сумма похищенных средств превысила 19,5 млн рублей. Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к преступлению лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Южной Кореи задержали подозреваемого в руководстве масштабной группировкой телефонных аферистов россиянина.

    В четверг мошенники начали звонить российским пенсионерам под предлогом перерасчета трудового стажа. До этого еще одна пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после общения со злоумышленниками.

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    24 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве пострадали двое спасателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания.

    Об обрушении конструкций здания на спасателей пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    У одного пожарного предварительно выявили перелом ребер, у другого – перелом шейного отдела позвоночника. Медики осматривают пострадавших и готовят их к госпитализации.

    Пожар произошел в субботу в реконструируемом административном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, где находится санаторий «Узкое». Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в административном здании московского санатория «Узкое» вспыхнул пожар. Позже возгорание локализовали на площади 800 кв. метров. Затем открытое горение удалось ликвидировать.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    24 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Москве загорелся санаторий «Узкое»

    В Москве загорелся реконструируемый корпус санатория «Узкое»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое», находящемся на реконструкции на юго-западе Москвы.

    Загорелось реконструируемое административное здание на юго-западе Москвы. Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, сообщили РИА «Новости» в столичном управлении МЧС России.

    На месте происшествия задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые работают над ликвидацией огня. В ведомстве уточнили, что загорелось административное здание, которое находится на реконструкции.

    По данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу располагается санаторий «Узкое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. Летом в южной части Москвы загорелось здание подстанции скорой помощи. В июле крупный пожар вспыхнул в старинном двухэтажном доме в Малом Казенном переулке.

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    24 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» пострадали четверо спасателей

    Во время тушения пожара в санатории «Узкое» пострадали четыре спасателя

    Tекст: Вера Басилая

    Количество сотрудников экстренных служб, получивших травмы во время ликвидации возгорания в московском санатории «Узкое», увеличилось до четырех человек.

    Количество сотрудников экстренных служб, пострадавших во время ликвидации возгорания в санатории «Узкое», увеличилось до четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Уточняется, что 25-летний пожарный получил травмы в результате падения с высоты. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

    В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по проливке конструкций и разбору завалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания. Открытое горение в реконструируемом административном здании ликвидировали на площади 800 кв. метров.

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    24 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Пожар в московском санатории «Узкое» локализовали

    Пожар в реконструируемом санатории «Узкое» в Москве локализовали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы локализовали на площади 800 кв. метров.

    Локализован пожар в реконструируемом здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы. Возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    Столичная прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин возгорания. По предварительным данным ведомства, в здании проводили работы частные подрядчики, информации о пострадавших нет. Санаторий находится на территории природно-исторического парка «Битцевский лес».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы.

    В начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    24 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Открытое горение в московском санатории «Узкое» ликвидировали

    Пожар в санатории на юго-западе Москвы потушили на площади 800 кв. метров

    Tекст: Мария Иванова

    Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров.

    Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

    «Открытый огонь ликвидирован на площади 800 квадратных метров», – сказал собеседник агентства.

    Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы локализовали на площади 800 кв. метров. Огонь вспыхнул в находящемся на реконструкции административном здании.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    24 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Посол Ирана назвал дату визита Пезешкиана в Москву

    Посол: Президент Ирана приедет в Россию на саммит ФСЭГ 27 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа, сообщил иранский посол в России Казем Джалали.

    «Его превосходительство доктор Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, прибудет в Москву с визитом для участия в саммите лидеров стран-экспортеров газа, который состоится во вторник, 27 октября. В настоящее время мы прорабатываем детали его поездки», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит Пезешкиана в Россию на следующей неделе.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

    В тот же день он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

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    23 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога, авиагавань закрыта на прием и выпуск самолетов.

    Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

    Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.

    Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.

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