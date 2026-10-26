Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России

Вучич: Победивший на выборах «Студенческий список» введет санкции против России

Tекст: Антон Антонов

Вучич назвал результаты выборов «подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США». По его словам, речь идет о «той фракции, которая противостоит» нынешней американской администрации, передает ТАСС.

«Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы бы я вам рассказал», – заявил он.

Ранее представители «Студенческого списка» говорили, что выступают против введения санкций в отношении России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» и поражении своей Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.