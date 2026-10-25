Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии

Вучич выступил в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.
«Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», – отметил Вучич.
Он заявил, что признал поражение и не будет чинить препятствий конкурентам, передает РИА «Новости».
«Нас победил студенческий протестный список. У них будет 135-140 мандатов [из 250], у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», - сказал экс-президент Сербии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.
Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Сербии.
В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.
Он заявлял, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.