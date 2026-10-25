Словацкая правительственная делегация прибыла в Москву

Глава МИД Словакии Бланар с правительственной делегацией прибыл в Москву

Tекст: Антон Антонов

Словацкую делегацию встретил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, передает ТАСС.

В понедельник в Москве пройдет 22-е заседание российско-словацкой межправительственной комиссии, российскую часть которой возглавляет министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

На заседании стороны планируют обсудить развитие сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар сообщил о возобновлении работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству в Москве.

В четверг хорватский портал Advance заявил о завершении периода табу на экономический диалог Евросоюза с Россией на примере восстановления сотрудничества со Словакией.

В среду Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией.