Exit poll показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии

Tекст: Антон Антонов

По итогам подсчета голосов к 20.00 мск Йотова и Вылчев лидируют на президентских выборах, набирая 35,3% голосов избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Второе место, по предварительным данным, занимает бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получивший 32,4% голосов. За лидера правой партии «Возрождение» Костадина Костадинова проголосовали 12,6% пришедших на участки граждан.

Для победы кандидата в первом туре необходимо набрать более 50% действительных голосов при общей явке свыше 50% избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болгарии проходят выборы президента.

В воскресенье болгарский премьер-министр Румен Радев и Йотова проголосовали на выборах.