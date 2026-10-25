Семья поэта Чигрина назвала причину его смерти

Умершего от рака поэта Чигрина решили похоронить на Троекуровском кладбище

Tекст: Ольга Иванова

«Женя долго болел, у него был рак последней стадии. Он боролся три года с этой болезнью. Врачи от него уже отказались – соответственно, у него пошли осложнения, и сегодня он скоропостижно скончался», – рассказала собеседница РИА «Новости».

В семье добавили, что поэт выражал желание быть похороненным на Троекуровском кладбище в Москве. Родственники надеются на содействие Союза писателей Москвы в организации похорон. Прощание, предположительно, пройдет в зале Троекуровского кладбища.

Евгений Чигрин родился в 1961 году на Украине. Его детские годы прошли в Литве, Казахстане и на Украине. С 1988 по 2002 год он жил в Южно-Сахалинске, затем переехал в столичный регион.

Чигрин является автором ряда поэтических сборников, членом Международного пен-клуба и лауреатом множества наград, включая Горьковскую литературную премию и премию «Золотой Дельвиг». Его стихи издавались в ведущих литературных журналах и переводились на полтора десятка языков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось о смерти поэта Евгения Чигрина в возрасте 65 лет.

В начале месяца племянник психотерапевта Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев заявил о планах похоронить своего дядю на Троекуровском кладбище в Москве.

В июле там же состоялась церемония прощания с режиссером программы КВН Светланой Масляковой.