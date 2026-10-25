Советник Эрдогана лишился поста из-за критики запрета хиджабов в Азербайджане

Tекст: Ольга Иванова

Сарал выступил против решения Баку в соцсетях, назвав недопустимым препятствовать получению образования школьницами в религиозной одежде. Он подтвердил свой уход, добавив, что решение было принято по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cumhuriyet.

По словам Сарала, его отставка, вероятно, связана с заявлениями об Азербайджане. Ранее Middle East Eye сообщало, что Баку требовал от Анкары отстранить советника за его высказывания.

В сентябре правительство Азербайджана изменило правила внешнего вида для учеников государственных школ, запретив носить элементы одежды, нарушающие единый стандарт формы или не соответствующие светскому характеру обучения. Хотя слово «хиджаб» в документе не упоминалось, изменения коснулись и тех, кто его носит, что вызвало критику в Турции. В ответ МИД Азербайджана включил 31 турецкого гражданина в список нежелательных лиц за призывы к смене власти в республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Грузии прошли демонстрации против запрета хиджабов в Азербайджане.

В Баку арестовали 37 человек за беспорядки на фоне споров о школьной форме.

Неизвестные подожгли автомобиль директора одной из бакинских школ.