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    25 октября 2026, 20:50 • Новости дня

    Советник Эрдогана лишился поста из-за критики запрета хиджабов в Азербайджане

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента Турции Октай Сарал ушел с должности после того, как раскритиковал новые правила внешнего вида для школьников в Азербайджане, сообщила газета Cumhuriyet.

    Сарал выступил против решения Баку в соцсетях, назвав недопустимым препятствовать получению образования школьницами в религиозной одежде. Он подтвердил свой уход, добавив, что решение было принято по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cumhuriyet.

    По словам Сарала, его отставка, вероятно, связана с заявлениями об Азербайджане. Ранее Middle East Eye сообщало, что Баку требовал от Анкары отстранить советника за его высказывания.

    В сентябре правительство Азербайджана изменило правила внешнего вида для учеников государственных школ, запретив носить элементы одежды, нарушающие единый стандарт формы или не соответствующие светскому характеру обучения. Хотя слово «хиджаб» в документе не упоминалось, изменения коснулись и тех, кто его носит, что вызвало критику в Турции. В ответ МИД Азербайджана включил 31 турецкого гражданина в список нежелательных лиц за призывы к смене власти в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Грузии прошли демонстрации против запрета хиджабов в Азербайджане.

    В Баку арестовали 37 человек за беспорядки на фоне споров о школьной форме.

    Неизвестные подожгли автомобиль директора одной из бакинских школ.

    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

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    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

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    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Москва осудила нападение на православную церковь в Иордании

    МИД осудил теракт в православной церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия решительно осуждает совершенный в Иордании террористический акт, нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия, заявило Министерство иностранных дел.

    МИД России выразил соболезнования руководству и народу Иордании, а также родным и близким погибших в результате теракта в храме, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Считаем недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей. Подтверждаем неизменную солидарность с дружественной нам Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях», – заявили в министерстве.

    Накануне на западе Иордании в губернаторстве Керак было совершено вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы в деревне Хаммуд. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

    В субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

    В тот же день президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с произошедшим.


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    24 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Фидан обсудил вопросы безопасности в Красном море с главами МИД Йемена и Катара

    МИД Турции: Фидан провел закрытые переговоры с главой МИД Йемена и Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле закрытые переговоры с главой МИД Йемена и министром по делам йеменцев за рубежом Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу в Стамбуле с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также созвонился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, передает РИА «Новости».

    Турецкое дипломатическое ведомство сообщило лишь о факте проведения встречи с йеменским министром, не приведя дополнительных сведений.

    По информации дипломатических источников агентства, в ходе переговоров с аз-Зубе планировалось обсудить поддержку территориальной целостности Йемена и политическое урегулирование. Анкара выступает против нападений хуситов на инфраструктуру и мирных жителей.

    «Отдельное значение имеет безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые проходят важные маршруты международной торговли и поставок энергоносителей», – цитирует агентство собеседников.

    В телефонной беседе с катарским министром обсуждались безопасность в Персидском заливе и текущие переговоры, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене. В четверг мятежники сообщили о проведении операции по спасению граждан Индии с атакованной яхты. В прошлом месяце хуситы установили контроль над всеми йеменскими островами в Красном море.

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    24 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В Крыму впервые показали написанные на бронеплитах участников СВО иконы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Симферополе впервые представили уникальную выставку икон, написанных на пробитых бронеплитах, которые спасли жизни участникам специальной военной операции.

    Экспозиция включает изображения Богоматери, святого Георгия Победоносца, князя Владимира и Федора Ушакова. Работы выполнены на металлических плитах от бронежилетов, сохранивших следы от пуль и осколков.

    «Это пятнадцать икон, выполненных на бронеплитах участников СВО. Сами бронеплиты были переданы бойцами, и на них студенты МГАХИ им. В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки выполнили иконопись по металлу», – рассказала ТАСС организатор выставки, вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева.

    По словам организатора, каждая пластина спасла жизнь своему владельцу, а готовые произведения были освящены в Свято-Даниловском монастыре в Москве. Ранее выставка уже демонстрировалась в столице и Севастополе.

    Терентьева добавила, что создатели проекта намеренно не стали указывать фамилии владельцев бронепластин, посвятив экспозицию всем защитникам, выполняющим свой воинский долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Севастополе стартовал молодежный историко-культурный форум «Истоки».

    Летом исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки украинской армии. До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    24 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Бугуруслане открыли памятник сестрам Покровского монастыря и игумении Серафиме

    Tекст: Вера Басилая

    В Оренбургской области открыли монумент, посвященный сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме.

    В Бугуруслане Оренбургской области состоялось торжественное открытие памятника сестрам Покровского женского монастыря и его последней настоятельнице игумении Серафиме. Мемориал установлен на месте разрушенного в 1938 году Спасо-Вознесенского собора, пишет 56orb.ru.

    «Город получает место силы, место духа, место, где проходящий горожанин может остановиться, поклониться, задуматься о вечном, вспомнить Создателя», – заявил мэр Бугуруслана Дмитрий Дьячеко.

    Автором бронзовой скульптурной композиции выступил монументалист Дмитрий Александров из Творческой мастерской имени Вячеслава Клыкова. Проект реализован в рамках программы центра «Наследие», направленной на сохранение исторической преемственности.

    Бугурусланский Покровский женский монастырь был закрыт в 1924 году, однако игумения Серафима и оставшиеся сестры продолжили служение в условиях гонений. Настоятельницу неоднократно арестовывали, в 1932 году сослали, а в январе 1938 года расстреляли. В 1956 году игумения была реабилитирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле центр «Наследие» и Российское историческое общество договорились о сотрудничестве по созданию новых памятников.

    В июне в Бугуруслане ко Дню России появился монумент, посвященный игумении Серафиме.

    В прошлом году центр «Наследие» отметили благодарностью администрации президента России за вклад в общественно-патриотические проекты.

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    23 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    Вооруженные люди открыли стрельбу в церкви в Иордании

    Petra: Вооруженные люди расстреляли прихожан церкви в иорданском Эль-Караке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям, находившимся в церкви, сообщило агентство Petra.

    В результате стрельбы есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra. В сообщении иорданского Управления общественной безопасности отмечается, что ведется розыск причастных к нападению на церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в здании церкви мормонов в городе Гранд-Бланк в штате Мичиган произошла стрельба.

    Летом прошлого года мужчина устроил стрельбу по церкви в американском штате Мичиган.

    В 2024 году в Аммане произошла стрельба у посольства Израиля.

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    24 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Число арестованных по делу о кризисе инвестфондов в Турции достигло 114 человек

    Milliyet: Число арестованных по делу о фондах в Турции выросло до 114 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции правоохранительные органы взяли под стражу еще 15 подозреваемых, включая бывших топ-менеджеров крупных компаний, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В числе новых арестованных оказался бывший генеральный директор страховой компании Türkiye Sigorta и пенсионной компании Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак. Владелец холдинга Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш, на арест которого ранее выдали ордер, добровольно явился к следователям, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

    Суд постановил заключить под стражу 15 человек, таким образом, общее число арестованных по делу достигло 114. В четверг в рамках этого же расследования задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына.

    Прокуратура Стамбула начала расследование операций на рынке капитала после резкого падения основного фондового индекса Стамбульской биржи BIST 100 в сентябре. Индекс потерял более 8% из-за массового вывода средств из инвестиционных фондов, вложивших значительную часть активов в низколиквидные акции.

    По информации властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов этих фондов, насчитывавших около 456 тыс. инвесторов, приближался к 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний и 18 фондов по делу об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

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    23 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Храм XII века в Пскове передали РПЦ

    Преображенский собор из списка ЮНЕСКО в Пскове передали РПЦ

    Tекст: Мария Иванова

    Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря в Пскове, построенный в XII веке и включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

    «Мирожский монастырь обратился в Росимущество с заявлением о передаче данных объектов [Преображенский собор и братские кельи Спасо-Мирожского монастыря] в безвозмездное пользование. Была запрошена позиция музея. Первоначально музей отказал, но в последующем дал свое согласие. Министерство культуры также согласовало передачу этого объекта в безвозмездное пользование Церкви», – заявила Чернега ТАСС.

    В результате объект, по ее словам, передан и теперь находится в безвозмездном пользовании монастыря. Процесс, как отметила игумения, происходил в порядке, установленном нормативными актами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в храм на Саур-Могиле доставили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

    В марте Арбитражный суд Москвы передал в собственность города две постройки на территории Русской православной старообрядческой церкви.

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    25 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Турции начали расследование из-за сообщений об отравлении россиян

    Власти турецкого Манавгата начали расследование массовых отравлений россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    «Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет ясна», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на путешественников сообщил о массовых отравлениях россиян в Турции. Туристы жаловались на рвоту, высокую температуру, диарею и судороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о массовом отравлении российских туристов в Аланье.

    В том же месяце местные власти опровергли информацию об инциденте в одном из отелей курорта.

    В июле ведомство обратилось к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.

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    23 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Жертвами взрыва на частной шахте в Турции стали три человека

    TRT Haber: Число жертв взрыва на шахте в Турции увеличилось до трех человек

    Tекст: Мария Иванова

    Количество жертв взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак возросло до трех человек.

    «Спасатели обнаружили тело последнего из пропавших после взрыва горняков. Это третий погибший рабочий», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала TRT Haber.

    Взрыв произошел на частной шахте в уезде Гелик в пятницу утром. Ранее было известно о двух погибших и пяти пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СМИ сообщили о гибели двух человек в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

    В 2024 году на западе Турции взрыв на заводе по производству взрывчатки привел к гибели 12 человек.

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    25 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Военкомы на Украине мобилизовали священника УПЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники украинского военкомата в Чернигове задержали и мобилизовали протоиерея храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Товстогона, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

    «Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали в Чернигове клирика храма Рождества Христова протоиерея Павла Товстогона. Военкомы остановили машину священника… и забрали (в военкомат – ред.)», – приводит сообщение СПЖ РИА «Новости».

    По данным организации, инцидент произошел 11 октября. Попытки освободить протоиерея не увенчались успехом. Супруга священника Ксения Коваль опубликовала его фотографию в военной форме.

    Украинские власти проводят масштабные гонения на УПЦ. Местные власти запрещают ее деятельность, ссылаясь на связи с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства и проводит обыски в храмах в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В сентябре 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские СМИ сообщили о похищении сотрудниками военкомата священника УПЦ в Киеве.

    В начале месяца сотрудники ТЦК мобилизовали в Хмельницкой области настоятеля храма УПЦ с проблемами с сердцем.

    В прошлом месяце военкомы забрали в армию священнослужителя в день его рождения.

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    23 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви Максима Костюченко, сообщают украинские СМИ.

    Клирика храма Святого апостола и евангелиста Марка в Киеве похитили накануне вечером, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Другие подробности канал не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сотрудники ТЦК в Хмельницкой области мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма канонической УПЦ Сергея Синюка. В прошлом месяце военкомы забрали в армию священнослужителя Виктора Денисова в день рождения. Летом в Житомирской области сотрудники ТЦК насильно забрали в армию другого священнослужителя канонической УПЦ.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Турция испытала зенитную ракетную систему с перенацеливанием

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила цель с обновленными в полете координатами.

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила новую цель, координаты которой были изменены уже после запуска ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы укрепляем дальний эшелон системы «Стальной купол» для защиты воздушного пространства страны и повышаем нашу способность реагировать на меняющиеся угрозы», – заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

    По его словам, испытание подтвердило маневренность и эффективность комплекса, способного поражать цель после обновления параметров непосредственно в полете. В проекте участвуют около тысячи компаний-субподрядчиков, которые развивают собственные технологические компетенции и готовят квалифицированных специалистов для оборонной промышленности.

    SIPER разрабатывается в рамках национальной программы укрепления эшелонированной системы противовоздушной обороны Турции «Стальной купол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Турция передала Украине средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

    В июле Анкара проработала варианты передачи закупленных российских зенитных ракетных систем третьим странам.

    В мае на выставке в Стамбуле турецкая сторона впервые показала межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan.

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