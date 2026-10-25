МЖД сообщила о травмах помощника погибшего машиниста в Брянской области

МЖД: Помощник машиниста пострадал при атаке БПЛА на поезд в Брянской области

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня на перегоне Новозыбков – Злынка в Брянской области в результате атаки БПЛА был поврежден тепловоз… Помощник машиниста получил легкие травмы и от госпитализации отказался», – приводит сообщение МЖД РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели машиниста грузового поезда Брянск – Гомель при ударе украинского беспилотника в Новозыбкове.

В субботу в регионе два человека погибли при атаке БПЛА на микроавтобус сельхозпредприятия.

В середине месяца трое сотрудников пожарно-спасательной части пострадали при детонации взрывного устройства в Жуковке Брянской области.