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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня

    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года суд в Москве оштрафовал журналиста Артемия Троицкого (признан иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

    Месяцем ранее сын поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко (признан иностранным агентом) получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

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    25 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады, заявил телеканал Al Arabiya.

    Иранская сторона также уведомила Пакистан о готовности возобновить прямые переговоры с американским руководством, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Официальных комментариев от властей Ирана по поводу этой информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об отходе кораблей ВМС США от пролива на 700 км.

    Tasnim сообщает, что суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Секретная встреча по Украине в Финляндии сорвалась из-за конфликта США и Ирана

    Ilta-Sanomat: Тайная встреча по Украине в Финляндии сорвалась в последний момент

    Tекст: Вера Басилая

    В Финляндии летом отменили тайную встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с делегацией с Украины, выяснила газета Ilta-Sanomat.

    Переговоры отменили в последний момент из-за обострения конфликта между США и Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

    «В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – сказано в публикации.

     Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре. Власти США назвали продуктивными переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии.

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    24 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока прошла в обстановке хаоса

    CNN: Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Процесс эвакуации дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока сопровождается серьезными организационными проблемами, сообщил телеканал CNN.

    Эвакуация американских дипломатов из стран Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Сотрудники жалуются на нехватку финансовой поддержки от Госдепа и плохую координацию между штаб-квартирой и персоналом на местах. Многие дипломаты узнают о необходимости отъезда из СМИ.

    По данным телеканала, американская разведка выяснила, что Тегеран якобы усилил меры по планированию атак на персонал США. Госдепартамент меняет предельно допустимое число сотрудников в посольствах ряда стран, включая Иорданию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Ливан.

    Ранее официальный представитель Госдепа США Томми Пиготт подтвердил частичную эвакуацию посольства в Саудовской Аравии, но опроверг информацию о подобных приказах для других стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке. В тот же день в министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.


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    23 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию

    МИД Ирана: Масуд Пезешкиан посетит Россию на следующей неделе

    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранский президент Масуд Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «На следующей неделе диалог и консультации продолжатся с участием президентов двух стран в Москве», – приводит РИА «Новости» заявление Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    В свою очередь Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.


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    24 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протест перед выборами

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива за три дня до парламентских выборов состоялась масштабная антиправительственная акция протеста с участием тысяч человек.

    Участники акции заполнили площадь Заложников напротив музея искусств и комплекса правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Демонстранты размахивали национальными флагами и требовали немедленно создать государственную комиссию для расследования провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. На месте дежурили полиция и скорая помощь, движение транспорта в районе митинга было перекрыто для предотвращения беспорядков.

    К митингу планировали присоединиться лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман и глава партии «Демократы» Яир Голан. Парламентские выборы в Израиле, по итогам которых сформируют новое правительство, назначены на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Тель-Авива и других мегаполисах страны состоялись масштабные демонстрации против политики главы израильского правительства.

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    25 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Иран впервые за 48 лет взыскал с США компенсацию за санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Иран впервые в истории Исламской республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Иран смог взыскать с Вашингтона компенсацию за санкции, из-за которых в страну не поставлялись специализированные повязки для больных буллезным эпидермолизом (так называемых бабочек), передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «За 48 лет существования Исламской республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество», – заявил гендиректор профильной некоммерческой организации «Дом EB» Хамид Хашеми Голпайегани.

    Борьба с ограничениями на поставки медикаментов началась в 2018–2019 годах, а в 2021–2022 годах родственники пациентов направили официальные обращения в судебные инстанции Ирана.

    Для обеспечения выплат иранские силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции и армейские подразделения, арестовали партию нефти. Вырученные от груза средства планируется распределить между больными в установленном законом порядке.

    Ранее Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода ограничений.

    Главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Ирана.

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    24 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    «Росатом» и посольство России опровергли эвакуацию с АЭС «Бушер»

    «Росатом» и посольство опровергли сообщения об эвакуации россиян с АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Тегеране и госкорпорация «Росатом» опровергли информацию о начале эвакуации дипломатов и российских специалистов с территории иранской атомной электростанции «Бушер».

    Посольство России в Иране опровергло сообщения о якобы начавшейся эвакуации сотрудников МИД и специалистов с территории иранской атомной электростанции «Бушер». В дипломатическом представительстве назвали слухами и дезинформацией сообщения враждебно настроенных каналов о вывозе людей, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули, что все сотрудники посольства и специалисты на станции никуда не собираются уезжать и продолжают работу в штатном режиме. Также в дипмиссии посоветовали отписаться от новостных каналов, которые распространяют подобную информацию.

    Слухи об эвакуации также опровергли в пресс-службе «Росатома», пишет ТАСС. В госкорпорации назвали ложными публикации о том, что для вывоза российских специалистов с АЭС в регион якобы прислали специальный самолет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об увеличении числа возвращенных на иранскую АЭС «Бушер» сотрудников до 135 человек. В августе он отметил, что госкорпорация планирует как можно раньше вернуть работников на станцию.

    Летом госкорпорация приостановила процесс восстановления численности персонала на объекте после серии ударов. Весной более 600 отечественных специалистов покинули площадку станции.

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    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    24 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Анонсирован визит президента Ирана в Москву

    Президент Ирана Пезешкиан стал участником саммита ФСЭГ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет в Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщили в посольстве Исламской Республики в России.

    Восьмой саммит ФСЭГ пройдет под председательством президента России Владимира Путина. Участники мероприятия, включая страны-наблюдатели и гостей, обсудят стратегические направления развития мирового рынка энергоресурсов и природного газа, передает ТАСС.

    В посольстве Ирана также отметили, что саммит станет возможностью подчеркнуть важность дальнейшего сотрудничества между странами – производителями газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

    В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит иранского президента в Россию на следующей неделе.

    До этого Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

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    24 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Хуситы ударили по военному лагерю и военно-морской базе в Йемене

    Хуситы нанесли удар по военному лагерю и военно-морской базе в Йемене

    Tекст: Мария Иванова

    Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Хуситы атаковали позиции саудовских сил в военном лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене на юге Йемена, передает ТАСС.

    «Наши вооруженные силы <…> нанесли удар по скоплениям саудовского противника в так называемом лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене», – заявил Сариа.

    По его словам, подготовкой сил руководили саудовские офицеры, а их целью было нападение на йеменский народ. Сариа призвал йеменцев не вступать в просаудовские силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    В понедельник мятежники объявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

    В прошлое воскресенье шесть человек пострадали при обстреле хуситами саудовского города Наджран.

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    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Москва осудила нападение на православную церковь в Иордании

    МИД осудил теракт в православной церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия решительно осуждает совершенный в Иордании террористический акт, нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия, заявило Министерство иностранных дел.

    МИД России выразил соболезнования руководству и народу Иордании, а также родным и близким погибших в результате теракта в храме, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Считаем недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей. Подтверждаем неизменную солидарность с дружественной нам Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях», – заявили в министерстве.

    Накануне на западе Иордании в губернаторстве Керак было совершено вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы в деревне Хаммуд. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

    В субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

    В тот же день президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с произошедшим.


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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    24 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Президент Греции осудил теракт в православной церкви в Иордании

    Греция осудила унесшее жизни восьми человек нападение на церковь в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с террористическим нападением на православную церковь в Иордании.

    Глава государства подчеркнул, что Афины выражают поддержку христианским общинам Ближнего Востока и категорически осуждают идеи фанатизма, направленные против ценности человеческой жизни, передает ТАСС.

    «Осуждение и пресечение терроризма во всех его проявлениях, где бы он ни имел место, должны быть непоколебимыми, непрерывными и практическими», – заявил Тасулас.

    Нападение на церковь Святого Георгия в провинции Эль-Карак произошло в пятницу во время похорон. Трое боевиков открыли стрельбу, в результате чего погибли восемь человек и 34 получили ранения. Король Иордании Абдалла II навестил пострадавших в больницах и пообещал жестко ответить на теракт.

    Поиск преступников продолжается. Как сообщил канал Al Mamlaka, иорданским спецслужбам пока не удалось задержать членов террористической ячейки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

    В пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

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