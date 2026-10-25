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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink
    Эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году
    ЕС установил дедлайн по проблеме дефицита бюджета Украины
    The Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си разделит мир на сферы влияния
    Путин рассказал о слезах западных компаний
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    Британии дали 1000 дней на подготовку к войне
    25 октября 2026, 20:30 • Новости дня

    У здания избиркома в Белграде выставили тяжело экипированную полицию

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Белграда у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии выставлен кордон тяжело экипированной полиции, перекрыта центральная улица.

    Полиция со шлемами и щитами не пропускает транспорт и пешеходов без аккредитации в РИК, передает РИА «Новости». Движение на улицах, где расположены РИК, администрация президента и городское собрание, было остановлено днем.

    В самом офисе избиркома сохраняется спокойная обстановка. Представители РИК воздерживаются от комментариев вне регулярных брифингов по явке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины.

    В тот же день бывший президент страны Александр Вучич выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией.

    Группа молодых людей напала на мать политика.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

    IWF: Москва проведет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

    IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году
    @ Giorgio Scala/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) выбрал Москву местом проведения чемпионата мира 2030 года.

    Россия примет соревнования впервые с момента объединения мужского и женского чемпионатов мира в 1997 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на IWF.

    Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит ежегодно. В 2030 году он станет первым квалификационным стартом для отбора на Олимпийские игры 2032 года.

    Ранее Москва принимала мужской чемпионат мира в 1975, 1980 (в рамках летних Олимпийских игр) и 1983 годах.

    В январе IWF разрешила российским и белорусским спортсменам в возрасте до 20 лет участвовать в турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальных символов. В июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о возможности самоуничтожения европейской спортивной сферы в случае санкций против российских спортсменов со стороны Евросоюза. Летом Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских атлетов. Международный олимпийский комитет отменил ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

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    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года суд в Москве оштрафовал журналиста Артемия Троицкого (признан иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

    Месяцем ранее сын поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко (признан иностранным агентом) получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    25 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Сбежавший с Украины экс-генпрокурор Кравченко задекларировал электростанцию

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сбежавший из страны, в опубликованной при увольнении декларации указал газовую электростанцию стоимостью более 25 тыс. долларов.

    Семья бывшего главы надзорного ведомства получила право пользования газовой электростанцией в 2026 году. Стоимость объекта оценивается в 1,14 млн гривен (более 25 тыс. долларов). Электростанция принадлежит агрофирме «Рассвет», где работает жена экс-прокурора Александра. Также на супругу оформлен автомобиль Land Rover 2020 года выпуска, передает РИА «Новости».

    За 2026 год Кравченко заработал более 30 тыс. долларов, а доходы его жены превысили 120 тыс. долларов. Семья также располагает финансовыми активами на 79,3 тыс. долларов, из которых 64 тыс. хранятся наличными в гривнах, долларах и евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кравченко оформил регистрацию по адресу офисного здания в центре Вены.

    В сентябре Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами, по делу о которых был арестован его заместитель Сергей Крапива.

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    25 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Рэпер Миша Маваши погиб в результате несчастного случая
    Рэпер Миша Маваши погиб в результате несчастного случая
    @ mikhailmavashi

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный музыкант и лидер объединения «Северный человек» Михаил Ниц, известный как Миша Маваши погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

    О гибели артиста сообщил его заместитель, передает телеканал «Звезда».

    Настоящее имя исполнителя – Михаил Ниц. Он приобрел широкую известность в конце 2000-х годов благодаря рэп-композициям, посвященным спорту, здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Свой дебютный альбом «Только правда» музыкант выпустил в 2009 году.

    Со временем Маваши отошел от классического хип-хопа и в 2018 году основал альтернативную рок-группу «МАВАШИ group», став ее фронтменом и автором текстов. В 2025 году он записал совместный трек «ЗОВ» с рэпером ST и песню «Метель» с Александром Ф. Скляром.

    Помимо музыкальной карьеры артист активно занимался общественной деятельностью. В 2022 году он создал движение «Северный человек», отделения которого открылись во многих городах России. С начала спецоперации на Украине музыкант помогал российским военнослужащим и добровольцам. В сентябре 2025 года украинский суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году украинский суд признал рэпера Мишу Маваши виновным в финансировании действий для изменения границ Украины.

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    25 октября 2026, 04:12 • Новости дня
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом перешел черту, начав закупать российское дизельное топливо, пишет New York Times.

    «Украина испытывает моральное потрясение», – пишет New York Times, комментируя отношение украинской стороны к действиям Вашингтона.

    Издание отмечает, что прежде американские власти считали конфликт на Украине «передовой глобальной битвы за свободу». Сейчас, пишет New York Times, многие полагают, что Белый дом «перешел необратимую черту, начав закупать российское дизельное топливо и приостановив действие санкций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.

    Белый дом распорядился не применять часть санкций «закона Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

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    25 октября 2026, 10:13 • Новости дня
    В Госдуме заявили о возвращении в Россию почти 70% уехавших после начала СВО

    Матвейчев: Около 70% покинувших Россию после начала СВО релокантов вернулись

    В Госдуме заявили о возвращении в Россию почти 70% уехавших после начала СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство релокантов, покинувших Россию после начала спецоперации, уже вернулись на родину из-за разочарования в жизни за границей, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    Порядка 70% граждан, уехавших из России в 2022 году, приняли решение вернуться, сказал депутат в интервью RT.

    Среди основных причин обратной миграции он назвал бытовые и бюрократические сложности, проблемы с безопасностью и сервисом, финансовые трудности и разочарование в западном образе жизни.

    «Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: «Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами». Большая часть уже вернулась – процентов 70. Они сбежали обратно из Европы в ужасе, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют, намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо», – заявил Матвейчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что супруга иноагента Юрия Дудя стала совладелицей образовательного центра в Испании для эмигрантов. В мае комик (иноагент) Михаил Шац назвал свой переезд на Ближний Восток возвращением на историческую родину. В начале года Шац заявил о возвращении большинства покинувших Россию после начала спецоперации.

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    25 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Британии дали 1000 дней на подготовку к возможной войне

    The Telegraph: Министр обороны отвел Британии 1000 дней на подготовку к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней.

    Враги Лондона могут нарастить военную мощь и предпринять попытку атаки на страну к 2030 году, сообщают «Вести» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности», – сказал министр.

    По словам Стритинга, Лондон должен подготовиться к возможному конфликту и увеличить свой оборонный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг комитет по обороне палаты общин Великобритании сообщил об утрате британскими подлодками способности противостоять России в Арктике.

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой враждебной России страной. В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде.

    В сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

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    25 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады, заявил телеканал Al Arabiya.

    Иранская сторона также уведомила Пакистан о готовности возобновить прямые переговоры с американским руководством, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Официальных комментариев от властей Ирана по поводу этой информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об отходе кораблей ВМС США от пролива на 700 км.

    Tasnim сообщает, что суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив.

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    25 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» и «отребьем» желающих продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался в адрес тех, кто выступает за продолжение конфликта на Украине ценой жизней украинских мужчин.

    Так Илон Маск отреагировал на публикацию журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, утверждающую, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again) высока поддержка Украины, передает РИА «Новости».

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях.

    Предприниматель ранее выражал «полнейшее презрение» к поджигателям украинского кризиса и проклинал их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    В пятницу он обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну в ходе вооруженного конфликта.

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    25 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Секретная встреча по Украине в Финляндии сорвалась из-за конфликта США и Ирана

    Ilta-Sanomat: Тайная встреча по Украине в Финляндии сорвалась в последний момент

    Tекст: Вера Басилая

    В Финляндии летом отменили тайную встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с делегацией с Украины, выяснила газета Ilta-Sanomat.

    Переговоры отменили в последний момент из-за обострения конфликта между США и Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

    «В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – сказано в публикации.

     Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре. Власти США назвали продуктивными переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии.

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    25 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Нидерланды изучили последствия возможных санкций США
    Нидерланды изучили последствия возможных санкций США
    @ Jochen Tack/himagebroker/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Нидерландов проработали вымышленный, но правдоподобный сценарий введения Соединенными Штатами санкций против королевства.

    Сценарий описан в тематическом докладе Сети аналитиков по вопросам национальной безопасности (ANV), подготовленном по поручению Национального координатора по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности, передает РБК.

    Авторы доклада связывают вероятность санкций с ростом напряженности между США и европейскими союзниками. Вашингтон может вводить ограничения, руководствуясь собственными интересами и используя экономические связи для политического давления.

    Ограничения могут затронуть финансовые операции, поставки сжиженного природного газа, военной техники, лекарств, а также доступ к сервисам американских технологических компаний. Зависимость Нидерландов от американских технологий, военного присутствия США в Европе и импорта энергоресурсов делает страну уязвимой.

    В качестве мер реагирования предлагается развивать собственные возможности в энергетике, цифровых технологиях и обороне, а также укреплять координацию внутри ЕС. Отмечается, что при угрозе санкций из-за размещения в стране Международного уголовного суда и Международного суда ООН властям придется сопоставлять различные общественные интересы.

    При этом сценарий рассматривается как гипотетический вариант развития событий, а не прогноз неизбежного введения санкций.

    В январе 2026 года Трамп пригрозил пригрозил пошлинами восьми странам Европы, в том числе Нидерландам, если они не согласятся на «полное и окончательное приобретение» Гренландии Соединенными Штатами. Изначально тарифы должны были составить 10%, а с июня вырасти до 25%. Европарламент тогда приостановил ратификацию торгового соглашения с Вашингтоном.

    Еще одним инструментом давления стали санкции против международных институтов.

    Кроме того, США 9 октября ввели санкции против Международного уголовного суда.

    Нидерланды назвали новые санкции США против МУС эскалацией.

    МИД восьми стран осудили санкции США против МУС.

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    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет разрушительные последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Протестующие в Белграде напали на мать бывшего президента Сербии Вучича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа протестующих молодых людей напала на Ангелину Вучич, мать бывшего президента Сербии Александара Вучича, инцидент произошел в день проведения внеочередных парламентских выборов.

    В Белграде совершено нападение на мать бывшего главы государства Александра Вучича, передает ТАСС.

    «Группа молодых людей протестного политического толка толкнули Ангелину Вучич, начали кричать на нее и разорвали пакеты с продуктами, которые она несла с рынка», – сообщили в правящей Сербской прогрессивной партии.

    Представители политической силы назвали случившееся неприемлемым актом агрессии, унижения и запугивания. Партия потребовала от компетентных органов проведения срочного расследования и привлечения виновных к ответственности. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

    В Сербии проходят досрочные выборы в Народную скупщину, гражданам предстоит избрать 250 депутатов. Основная политическая борьба ожидается между списком «Объединенная Сербия» во главе с Александром Вучичем, покинувшим пост президента 27 сентября, и объединением «Студенческий список».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины. Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после подведения итогов кампании.

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    Главное
    Маск резко высказался в адрес сторонников войны на Украине
    Протестующие в Белграде напали на мать Вучича
    В Госдуме заявили о возвращении почти 70% релокантов
    Сбежавший с Украины экс-генпрокурор задекларировал электростанцию
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Нидерланды оценили последствия санкций со стороны США
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