Спасатели ликвидировали подтопление в троллейбусном парке Ялты

МЧС: Обстановка в троллейбусном парке Ялты после паводка стабилизировалась

Tекст: Ольга Иванова

В Ялте удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки троллейбусного парка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Вскоре сотрудники учреждения и администрации приступят к расчистке и уборке территории.

К ликвидации последствий подтопления привлечено 265 человек и 54 единицы техники. Спасатели возвели 50 временных дамб протяженностью почти 3,8 тыс. метров, вывезли более 1,9 тыс. кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Быстрая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.