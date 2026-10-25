Машинист грузового поезда погиб при атаке дрона в Новозыбкове

В Брянской области машинист поезда погиб после удара беспилотника

Tекст: Ольга Иванова

Вражеский беспилотник нанес целенаправленный удар по движущемуся грузовому составу в Брянской области, передает РИА «Новости».

«В результате атаки поврежден корпус локомотива. 44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, но, к огромному горю, от полученных ранений скончался», – сообщил Ковальчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о повреждении восьми школьных автобусов в результате атаки украинского беспилотника на предприятие в Стародубе.

В субботу в регионе один человек погиб при атаках дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

В пятницу четыре жителя области получили ранения в результате ударов украинских беспилотников.