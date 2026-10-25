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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня

    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

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    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Британии дали 1000 дней на подготовку к возможной войне

    The Telegraph: Министр обороны отвел Британии 1000 дней на подготовку к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней.

    Враги Лондона могут нарастить военную мощь и предпринять попытку атаки на страну к 2030 году, сообщают «Вести» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности», – сказал министр.

    По словам Стритинга, Лондон должен подготовиться к возможному конфликту и увеличить свой оборонный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг комитет по обороне палаты общин Великобритании сообщил об утрате британскими подлодками способности противостоять России в Арктике.

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой враждебной России страной. В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде.

    В сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

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    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

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    25 октября 2026, 04:55 • Новости дня
    Премьер Британии Бернем не исключил возврата к свободе передвижения с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем допускает возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом, пишет Times.

    «Энди Бернем допускает возможность принятия правил ЕС о свободном передвижении», – пишет Times.

    Политик призвал к честному обсуждению этого вопроса. По словам премьера, ситуация с миграцией до выхода из состава Евросоюза не была такой сложной, как в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты назвали возвращение Великобритании в Евросоюз причиной возможного роста чистой миграции на 214 тыс. человек в год.

    В 2025 году посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин счел нереалистичными анонсированные жесткие миграционные реформы британского правительства.

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    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

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    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

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    24 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Резиденцию британского премьера назвали непригодной для управления страной

    FT: Резиденцию премьера Британии предложили переделать в музей

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие высокопоставленные британские чиновники выступили с инициативой превратить резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в музей из-за ее непригодности для управления государством.

    Бывшие госслужащие считают невозможным эффективное управление страной из исторического здания в центре Лондона из-за нехватки места и плохой связи, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    «В современной Британии центр управления государством должен представлять собой полностью интегрированную команду, работающую в более просторном и эффективном офисном пространстве, где всецело задействованы современные технологии и потоки данных, поступающие из различных правительственных структур», – заявил экс-канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс.

    Идею переезда поддержал бывший директор по коммуникациям офиса премьера Гуто Харри. Председатель совета директоров сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер предложил переделать здание эпохи Стюартов в музей или квартиры, отметив наличие крошечных комнат и опасных мест.

    Британские госслужащие давно жалуются на плохой телефонный сигнал и то, что многие кабинеты на Даунинг-стрит раньше были спальнями или помещениями для прислуги. Здание со знаменитой черной дверью используется как резиденция главы правительства с 1735 года, сейчас в этом правительственном комплексе работают более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл допустил возможность отставки из-за крайнего утомления и стресса.

    Летом в аккаунте главного мышелова резиденции на Даунинг-стрит кота Ларри высмеяли частую смену глав британского правительства.

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    23 октября 2026, 19:39 • Новости дня
    Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Sky News: Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Tекст: Вера Басилая

    Старший матрос ВМС Соединенного Королевства Тедди Янг предстал перед лондонским судом по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства.

    Янг предстал перед британским судом, где ему были предъявлены пять пунктов обвинений по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства, передает ТАСС со ссылкой на Sky News. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш.

    Янг начал службу в апреле 2024 года. В качестве специалиста по разведке он имел высокий уровень допуска к секретной информации. Матроса впервые задержали в мае 2025 года, а в октябре этого года контртеррористическая полиция вновь арестовала его в графстве Бедфордшир.

    Британцу вменяют подготовку к раскрытию защищенной информации и ее хранение с намерением действовать в интересах иностранной державы. Предполагаемые правонарушения произошли в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

    Кроме того, Янга обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Следствие считает умышленной передачу секретных данных на личную электронную почту и сохранение сведений на личных устройствах. Матрос также отказался предоставить информацию о USB-накопителе и карте памяти. Судебное заседание по этому делу начнется в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия выдвинула обвинения против российских нефтяных танкеров в запуске беспилотников для шпионажа над объектами НАТО.

    В мае британский МИД сообщил о вызове китайского посла из-за приговора экс-полицейскому по делу о шпионаже.

    В марте правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Ирана.

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    23 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    На офицера спецназа в Британии завели дело из-за убийства подростков в Сирии

    Times: В Британии завели дело на офицера SAS из-за убийства подростков в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британская военная полиция начала расследование в отношении бывшего командира Специальной авиадесантной службы (SAS) по подозрению в препятствовании правосудию по делу об убийстве двух безоружных подростков в Сирии, пишет газета Times.

    Военнослужащие подозреваются в сокрытии улик об убийстве британским спецназом двух подростков, которых считали связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в 2022 году в районе Дейр-эз-Зора в Сирии во время ночного рейда по захвату высокопоставленного боевика. Спустя год полиция возбудила уголовное дело о возможном военном преступлении, так как у убитых не оказалось оружия. Бойцы отрицали вину и заявляли, что слышали стрельбу, после чего обвинения были сняты.

    Помимо бывшего командира 22-го полка SAS, в препятствовании отправлению правосудия заподозрили двух менее высокопоставленных военных. По информации издания, расследование может быть связано с попыткой скрыть видеозапись с американского беспилотника, чтобы не передавать военной полиции секретные данные государства-партнера в обход Пентагона. По британскому законодательству фигурантам может грозить пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца газета Telegraph сообщила о возможности осуждения бойцов британского спецназа за казни безоружных людей в Афганистане.

    Британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

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    24 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Британия опровергла кампанию по возвращению Винни-Пуха из США

    Британское посольство опровергло планы возвращения игрушечного Винни-Пуха из США

    Tекст: Мария Иванова

    Посольство Великобритании в США опровергло информацию о кампании за возвращение прототипа литературного персонажа Винни-Пуха на родину.

    «Сообщения о кампании по возвращению Винни-Пуха беспочвенны. Замечательно, что Пух и друзья в Нью-Йорке (воссоединившиеся, наконец, с Крошкой Ру благодаря ее величеству), заводят новых друзей и вдохновляют тысячи детей каждый год», – написало посольство в соцсети.

    В диппредставительстве отметили, что игрушка останется в Нью-Йоркской библиотеке, хотя приглашение Пуху посетить Соединенное Королевство остается в силе, передает ТАСС.

    Библиотека в свою очередь подтвердила, что «ре-ПУХ-триации не будет».

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что некоторые британцы требуют вернуть из Нью-Йорка оригинального Винни-Пуха. Игрушка принадлежала Кристоферу Робину, сыну писателя Алана Милна, и была вывезена в США в 1947 году.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

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    24 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса

    ТАСС: Зимние температуры в Москве выросли почти на 2 градуса за последние 35 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Зимняя температура в Москве с 1880 года увеличилась на 5,5 градуса, а за последние 35 лет выросла еще почти на 2 градуса, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти 2 градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

    По его словам, с 1880 года количество зимних осадков в столице увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

    Климатолог добавил, что в последние десятилетия глобальная температура растет более интенсивно, при этом процесс идет ступенчато: теплые периоды сменяются холодными.

    Ранее он отмечал, что средняя температура предстоящей зимы в Москве и Центральной России ожидается около климатической нормы или выше нее (норма для столицы составляет от минус 4 до минус 6 градусов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Владимир Клименко заявил о предстоящей теплой и снежной зиме в Москве. Во вторник Терешонок сообщил о вероятности морозных периодов в столице на фоне общих температур выше нормы.

    В начале месяца ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о чередовании оттепелей и морозов в Центральной России.

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