Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

Tекст: Ольга Иванова

Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».