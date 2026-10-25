Турция испытала зенитную ракетную систему с перенацеливанием

IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

IWF: Москва проведет чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года

Tекст: Вера Басилая

Россия примет соревнования впервые с момента объединения мужского и женского чемпионатов мира в 1997 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на IWF.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит ежегодно. В 2030 году он станет первым квалификационным стартом для отбора на Олимпийские игры 2032 года.

Ранее Москва принимала мужской чемпионат мира в 1975, 1980 (в рамках летних Олимпийских игр) и 1983 годах.

В январе IWF разрешила российским и белорусским спортсменам в возрасте до 20 лет участвовать в турнирах под эгидой организации с возможностью использования национальных символов. В июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о возможности самоуничтожения европейской спортивной сферы в случае санкций против российских спортсменов со стороны Евросоюза. Летом Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских атлетов. Международный олимпийский комитет отменил ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.