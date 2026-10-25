Прокурор запросил 22 года колонии за хищения у бойцов СВО в Шереметьево

Tекст: Ольга Иванова

На скамье подсудимых находятся Дмитрий Боглаев, Руслан Хусенов и еще шесть человек. Боглаева и Хусенова следствие считает организаторами преступного сообщества. Остальных фигурантов прокурор попросил приговорить к срокам от 10 до 12 лет, передает РИА «Новости».

В деле о хищениях несколько эпизодов. Одни из них касаются обмана потерпевших «попрошайками», рассказывавшими вымышленные истории об опоздании на рейс и отсутствии денег. Ущерб от их действий в 2024 году превысил 760 тыс. рублей. Потерпевшими признаны 17 человек, из которых восемь – участники СВО.

Боглаев ранее признал вину в участии в Лобненском ОПС, члены которого собирали плату с попрошаек и вымогали деньги у независимых таксистов. При этом он отрицал причастность к обману пассажиров.

Следствие считает, что ОПС намеренно выбирало жертвами прибывающих в Шереметьево участников спецоперации. Злоумышленники завышали цены на такси, а при отказе платить угрожали физическим насилием. В мае четверо таксистов были приговорены к срокам от 10 до 17 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле дело о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево передали в суд.

В том же месяце основатель Лобненского организованного преступного сообщества Игорь Бардин признал вину за хищения у бойцов СВО в Шереметьеве.

В феврале четверо таксистов по этому делу остались под стражей еще на полгода.