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    25 октября 2026, 18:38 • Новости дня

    Иранские больные получили компенсации из стоимости конфискованной нефти США

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская судебная власть впервые привела в исполнение приговор о выплате компенсации больным буллезным эпидермолизом за счет конфискации партии американской нефти, заявил официальный представитель ведомства Али Каземи.

    Судебная власть Ирана компенсировала ущерб пациентам с буллезным эпидермолизом, которых также называют «людьми-бабочками». Средства для выплат были получены благодаря изъятию партии американской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «В ходе этого дела впервые были защищены права детей и взрослых, больных буллезным эпидермолизом, и вынесенный приговор был приведен в исполнение», – сообщил Али Каземи.

    Глава некоммерческой организации по защите «людей-бабочек» EB Home Хамид-Реза Хашеми-Голпаегани подчеркнул, что за 48 лет существования Исламской Республики власти впервые смогли достичь финансового результата в судебном процессе против Вашингтона и конфисковать американское имущество.

    Иск к Соединенным Штатам был подан после того, как в мае 2018 года шведская компания, производящая обезболивающие повязки, прекратила поставки в Иран из-за страха перед вторичными американскими санкциями. В марте 2024 года тегеранский суд постановил конфисковать нефть с захваченного в Оманском заливе танкера Advantage Sweet, который перевозил сырье в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран впервые в истории Исламской Республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Летом под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    В прошлом году американский суд выдал ордер на изъятие следовавшего к Венесуэле танкера Bella1 из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти.

    25 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады, заявил телеканал Al Arabiya.

    Иранская сторона также уведомила Пакистан о готовности возобновить прямые переговоры с американским руководством, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Официальных комментариев от властей Ирана по поводу этой информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об отходе кораблей ВМС США от пролива на 700 км.

    Tasnim сообщает, что суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив.

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    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года суд в Москве оштрафовал журналиста Артемия Троицкого (признан иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

    Месяцем ранее сын поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко (признан иностранным агентом) получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Секретная встреча по Украине в Финляндии сорвалась из-за конфликта США и Ирана

    Ilta-Sanomat: Тайная встреча по Украине в Финляндии сорвалась в последний момент

    Tекст: Вера Басилая

    В Финляндии летом отменили тайную встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с делегацией с Украины, выяснила газета Ilta-Sanomat.

    Переговоры отменили в последний момент из-за обострения конфликта между США и Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

    «В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – сказано в публикации.

     Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре. Власти США назвали продуктивными переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии.

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    24 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протест перед выборами

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива за три дня до парламентских выборов состоялась масштабная антиправительственная акция протеста с участием тысяч человек.

    Участники акции заполнили площадь Заложников напротив музея искусств и комплекса правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Демонстранты размахивали национальными флагами и требовали немедленно создать государственную комиссию для расследования провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. На месте дежурили полиция и скорая помощь, движение транспорта в районе митинга было перекрыто для предотвращения беспорядков.

    К митингу планировали присоединиться лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман и глава партии «Демократы» Яир Голан. Парламентские выборы в Израиле, по итогам которых сформируют новое правительство, назначены на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Тель-Авива и других мегаполисах страны состоялись масштабные демонстрации против политики главы израильского правительства.

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    25 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Иран впервые за 48 лет взыскал с США компенсацию за санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Иран впервые в истории Исламской республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Иран смог взыскать с Вашингтона компенсацию за санкции, из-за которых в страну не поставлялись специализированные повязки для больных буллезным эпидермолизом (так называемых бабочек), передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «За 48 лет существования Исламской республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество», – заявил гендиректор профильной некоммерческой организации «Дом EB» Хамид Хашеми Голпайегани.

    Борьба с ограничениями на поставки медикаментов началась в 2018–2019 годах, а в 2021–2022 годах родственники пациентов направили официальные обращения в судебные инстанции Ирана.

    Для обеспечения выплат иранские силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции и армейские подразделения, арестовали партию нефти. Вырученные от груза средства планируется распределить между больными в установленном законом порядке.

    Ранее Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода ограничений.

    Главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Ирана.

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    24 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Фидан обсудил вопросы безопасности в Красном море с главами МИД Йемена и Катара

    МИД Турции: Фидан провел закрытые переговоры с главой МИД Йемена и Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле закрытые переговоры с главой МИД Йемена и министром по делам йеменцев за рубежом Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу в Стамбуле с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также созвонился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, передает РИА «Новости».

    Турецкое дипломатическое ведомство сообщило лишь о факте проведения встречи с йеменским министром, не приведя дополнительных сведений.

    По информации дипломатических источников агентства, в ходе переговоров с аз-Зубе планировалось обсудить поддержку территориальной целостности Йемена и политическое урегулирование. Анкара выступает против нападений хуситов на инфраструктуру и мирных жителей.

    «Отдельное значение имеет безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые проходят важные маршруты международной торговли и поставок энергоносителей», – цитирует агентство собеседников.

    В телефонной беседе с катарским министром обсуждались безопасность в Персидском заливе и текущие переговоры, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене. В четверг мятежники сообщили о проведении операции по спасению граждан Индии с атакованной яхты. В прошлом месяце хуситы установили контроль над всеми йеменскими островами в Красном море.

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    24 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Бывшего инженера OpenAI заподозрили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

    WSJ: Экс-инженера OpenAI заподозрили в передаче секретов Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное бюро расследований США рассматривает возможность предъявления бывшему инженеру компании OpenAI Абдель Рахману аль-Фаузану обвинений в экономическом шпионаже.

    Следователи проверяют версию о том, что Абдель Рахман аль-Фаузан мог похитить конфиденциальные сведения компании с целью их последующей передачи властям Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Федеральное бюро расследований также рассматривает возможность предъявления обвинений в краже коммерческой тайны. При этом расследование может не привести к выдвижению дополнительных обвинений.

    Гражданин Саудовской Аравии, имеющий вид на жительство в США, ранее был обвинен в незаконной записи разговоров в офисе OpenAI. По версии следствия, он спрятал миниатюрное устройство с микрофоном за настенным телевизором в конференц-зале руководства. По действующему обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы, суд отказал ему в освобождении под залог из-за риска побега.

    Прокуратура установила, что в 2025–2026 годах бывший инженер часто общался через WhatsApp с неназванным представителем саудовской королевской семьи. Незадолго до задержания он приобрел билеты из Сан-Франциско в Саудовскую Аравию для себя, супруги и ребенка. Адвокат заявил о намерении оспаривать обвинения в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией.

    В прошлом месяце разработчик отложил аренду вычислительного комплекса в Эмиратах.

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    24 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Обломки баллистических ракет хуситов упали в районе Мекки

    Обломки сбитых ракет хуситов упали в районе Мекки и Медины

    Tекст: Мария Иванова

    Обломки двух баллистических ракет, выпущенных йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» и перехваченных ПВО, упали в районе священных городов Мекка и Медина на западе Саудовской Аравии.

    Об этом сообщило Главное управление гражданской обороны королевства, передает ТАСС.

    «В субботу <…> силы гражданской обороны в регионах Мекка и Медина зафиксировали падение обломков после перехвата двух баллистических ракет, запущенных террористами-хуситами», – говорится в заявлении.

    Уточняется, что фрагменты ракет упали в нескольких районах, в том числе в Мекке, Джидде, Эт-Таифе и Рабиге. Власти предприняли все необходимые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету над Эр-Риядом.

    В четверг хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

    Во вторник власти Саудовской Аравии приняли решение перенести инвестиционную конференцию «Давос в пустыне» из-за участившихся атак.

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    24 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Жертвами авиаударов Саудовской Аравии по Сане стали более десяти человек

    Саудовская авиация атаковала цементный завод и жилой дом в Сане

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Йемена Сане более 10 человек погибли в результате ударов авиации Саудовской Аравии по жилому дому и цементному заводу, сообщило министерство здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов).

    В результате удара по цементному заводу и жилым помещениям для рабочих в районе Хамдан провинции Сана погибли восемь человек, среди них шесть женщин и девочка, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Еще более десяти человек получили ранения. Кроме того, в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по дому местного жителя в районе Аср в Сане погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили еще два человека.

    В августе Саудовская Аравия возобновила авиаудары по Йемену после объявления хуситами морской блокады ее портов и начала атак на ее суда в ответ на обстрел аэропорта Саны во время приземления иранского гражданского самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу обломки выпущенных йеменским движением «Ансар Алла» баллистических ракет упали в районе городов Мекка и Медина на западе Саудовской Аравии.

    Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила направленную хуситами на Эр-Рияд баллистическую ракету.

    В четверг военный представитель движения Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в европейские страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что европейские страны сами отказались от российских энергоресурсов, передает «Вести».

    По его словам, европейские государства до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы из-за отказа от российских поставок.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе, которая продолжает закупать российский газ.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила об отказе европейских властей от возобновления закупок российских энергоресурсов.

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    25 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России поставлять любые объемы дизеля на экспорт

    Новак: Россия готова поставлять любые объемы дизельного топлива на экспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова обеспечить поставки дизельного топлива в тех объемах, которые потребуются иностранным партнерам.

    Заместитель председателя правительства России Александр Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину подчеркнул готовность Москвы полностью удовлетворить спрос иностранных партнеров на дизель, передают «Вести».

    «Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить», – ответил Новак на уточняющий вопрос о возможных поставках на рынок.

    Вице-премьер также обратил внимание на то, что после объявления о дизельной сделке между Россией и Соединенными Штатами мировые цены на нефть упали на 5–6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о возможности направить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре. Первые три танкера с российским дизельным топливом уже отправились к восточному побережью Атлантического океана. Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль изолировал Западный берег Иордана перед парламентскими выборами

    ЦАХАЛ закрыл контрольно-пропускные пункты на Западном берегу перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля перекрыла все пункты пропуска на границе с Западным берегом реки Иордан для обеспечения безопасности во время парламентских выборов.

    Израильские военные запретили въезд палестинских рабочих в связи с проведением выборов, которые назначены на 27 октября, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил командованию подготовиться к полной изоляции Западного берега. Решение приняли после теракта в районе палестинского города Хеврон, в результате которого застрелили двух военнослужащих.

    По данным армейской пресс-службы, руководство страны одобрило запрет на въезд и выезд палестинцев и распорядилось закрыть все наземные пропускные пункты в день голосования. С воскресенья рабочим запрещено посещать израильские населенные пункты, исключение сделано только для промышленных зон и ряда согласованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные сообщили о гибели двух солдат в результате теракта на Западном берегу реки Иордан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на этой территории.

    В понедельник армейская пресс-служба отчиталась о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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    25 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, уничтожив командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада», которые отвечали за перевод денежных средств от Ирана и Турции.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаударов ликвидированы Ибрагим Нимер Арши и Карам Рияд Абу Бутайхан, причастные к организации переводов миллионов шекелей боевикам, передает ТАСС.

    По данным военных, уничтоженные радикалы содействовали поступлению денег от «иранского режима и из Турции». В ведомстве добавили, что средства предназначались для восстановления потенциала боевиков и планирования атак против израильских военных и мирных жителей, что является систематическим нарушением режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. На прошлой неделе израильские военные ликвидировали командира военного крыла ХАМАС. Летом пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении руководителей боевых групп палестинского движения.

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    25 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американского дрона LUCAS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская противовоздушная оборона сбила на юге страны американский беспилотник LUCAS, заявили в армейской пресс-службе.

    «Американский беспилотник LUCAS был сбит и уничтожен огнем противовоздушной обороны армии... в небе над Бендер-Аббасом», – цитирует заявление РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности Исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек переход конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    25 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Катарские посредники приехали в Тегеран

    Reuters: Катарские посредники прибыли в Тегеран

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иран прибыли посредники из Катара с целью снижения региональной напряженности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника.

    Катарские посредники приехали в воскресенье в рамках попыток деэскалации в координации с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном продолжается, иранская сторона изучает предложения США по возобновлению переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана передали посредникам позицию по ответу США на свои предложения.

    В сентябре попытки катарских дипломатов добиться прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли результатов из-за неготовности сторон к уступкам.

    Летом международные посредники направили Тегерану пакет предложений по прекращению огня и деэскалации.

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