ЦСКА победил «Спартак» и вышел на второе место в Российской премьер-лиге

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче чемпионата России по футболу

Tекст: Ольга Иванова

Встреча на столичной арене армейцев завершилась со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

Счет в игре на 33-й секунде открыл полузащитник Кирилл Глебов. Забитый им мяч стал для ЦСКА самым быстрым в чемпионатах России с 2017 года.

На 24-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил второй гол ударом головой после подачи углового. Для форварда этот забитый мяч стал первым в сезоне. До этого он провел на скамейке запасных кубковую встречу с «Ростовом» и матч 11-го тура против столичного «Динамо».

По итогам матча ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице национального первенства, а «Спартак» остался на пятой строчке с 23 баллами. В следующем туре армейцы 1 ноября отправятся в гости к «Оренбургу», а красно-белые сыграют на выезде с «Локомотивом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичное «Динамо» победило ЦСКА в домашнем матче Российской премьер-лиги.

Незадолго до этого армейцы разгромили клуб «Ростов» в рамках Кубка России.

В прошлом месяце ЦСКА уступил «Ростову» в выездном матче.