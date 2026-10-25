Бывший советник Эрдогана снова задержан по делу инвестфондов

Tекст: Ольга Иванова

Бывшего советника турецкого президента Эртана Айдына взяли под стражу в Анкаре после обжалования прокуратурой его домашнего ареста. В рамках того же расследования о кризисе на инвестиционных фондах в воскресенье задержали заместителя генерального директора страховой компании Turkiye Sigorta Гюрола Сами Озера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Cumhuriyet.

Изначально Айдына задержали 22 октября, однако суд в Стамбуле отпустил его под домашний арест и запретил покидать страну. После апелляции прокуратуры был выдан новый ордер. Ожидается, что фигуранта доставят к дежурному судье.

По делу о махинациях на рынке капитала ранее арестовали бывшего генерального директора Turkiye Sigorta и Turkiye Hayat Emeklilik Таху Чакмака. В субботу суд отправил под стражу 15 из 22 подозреваемых, доставленных на допрос.

Расследование началось после того, как в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, показав крупнейшее падение с марта 2025 года. Кризис спровоцировали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых состояла из низколиквидных акций. При массовом оттоке средств управляющим пришлось распродавать ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.

Турецкие власти приняли решение о ликвидации 131 фонда семи управляющих компаний. В них находились средства около 456 тыс. инвесторов, а общий объем активов достигал почти 18 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции взяли под стражу еще 15 подозреваемых, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

В четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами и на рынке капитала.

В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний, 42 человек и 18 фондов в рамках расследования дела об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.