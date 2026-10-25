BFMTV: Подозреваемый в совершении теракта под Парижем страдает шизофренией

Tекст: Ольга Иванова

Подозреваемый в совершении теракта в пригороде Парижа 39-летний Кевин Т. страдает шизофренией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Ранее мужчину освободили из-под стражи и поместили в психиатрическое отделение, сообщила радиостанция ici со ссылкой на национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при обыске у Кевина Т. нашли книгу Адольфа Гитлера и взрывные устройства.

В субботу он объяснил выбор жертв по национальному признаку местью за недавние массовые беспорядки.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу первым в истории республики терактом на почве расизма.