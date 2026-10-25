Tекст: Ольга Иванова

Молдавия активно закупает наступательные вооружения и военную технику, что представляет прямую угрозу безопасности Приднестровья, пишет РИА «Новости».

«Зачем им оружие, зачем им военная техника? Что они собираются делать с этим оружием? Кому они собираются угрожать? Видимо, наверное, только Приднестровью», – сказал Игнатьев в ходе заседания экспертного клуба газеты «Приднестровье».

По его словам, происходящие процессы никак не связаны с подготовкой к мирному урегулированию конфликта. Он отметил, что в страну поставляются ударные дроны, а местные жители часто замечают странных вооруженных людей в форме рядом с зоной безопасности.

Министр призвал не допускать эскалации и сохранить существующие переговорные механизмы. Он подчеркнул, что Тирасполь выступает за добрососедские отношения и против любых мер давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Игнатьев заявил об отказе молдавского правительства от мирного урегулирования конфликта.

Во вторник Кишинев ввел ограничения на работу Молдавского металлургического завода.

В прошлом месяце премьер-министр Молдавии Василий Тофан подтвердил намерение республики сохранить конституционный нейтралитет.