Катарские посредники приехали в Тегеран

Reuters: Катарские посредники прибыли в Тегеран

Tекст: Ольга Иванова

Катарские посредники приехали в воскресенье в рамках попыток деэскалации в координации с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном продолжается, иранская сторона изучает предложения США по возобновлению переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана передали посредникам позицию по ответу США на свои предложения.

В сентябре попытки катарских дипломатов добиться прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли результатов из-за неготовности сторон к уступкам.

Летом международные посредники направили Тегерану пакет предложений по прекращению огня и деэскалации.