Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.