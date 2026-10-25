Штормы «Остен» и «Боэло» оставили без света 59 тыс. домов во Франции

Во Франции около 59 тыс. домов остались без электричества из-за штормов

Tекст: Ольга Иванова

Больше всего пострадала Бретань, где без света остаются 27,5 тыс. абонентов, а в Нормандии – 14,7 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию ici.

В восстановительных работах задействованы около 2 тыс. сотрудников Enedis и 600 работников подрядных организаций. На пике шторма «Остен» электричество отсутствовало в 288,6 тыс. домохозяйств.

Шторм «Остен» принес сильные ветра с порывами более 40 метров в секунду. В 23 департаментах, включая Париж, был введен оранжевый уровень погодной опасности, железнодорожное сообщение в затронутых регионах нарушено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

В пятницу более 18 тыс. домохозяйств на юго-западе Британии остались без электричества из-за шторма «Остин».