Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

Tекст: Денис Тельманов

Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

«Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.