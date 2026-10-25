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    25 октября 2026, 15:14 • Новости дня

    Дмитриев объяснил саморазрушение Европы ошибками местных чиновников

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о саморазрушении Европы из-за ошибок бюрократов

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев возложил ответственность за саморазрушение Европы на местных бюрократов.

    Европейские чиновники отказываются исправлять собственные провалы в различных сферах и перекладывают вину на Россию и США, передает РИА «Новости».

    «Европа саморазрушается, потому что ее бюрократы отказываются исправлять свои катастрофические ошибки в миграции, энергетике и разжигании войн», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, вместо решения проблем власти предпочитают изворачиваться. Кроме того, глава РФПИ опубликовал отрывок из интервью Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. В этом видео глава государства назвал явным перебором попытки обвинить Россию в провоцировании беспорядков в европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках Европы безосновательно обвинить Москву в собственных трудностях.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беспорядки в ряде европейских стран проявлением большого кризиса.

    На прошлой неделе глава РФПИ назвал причиной падения Запада неспособность обсуждать и исправлять ошибки.

    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    Путин: Некоторые западные компании едва не плакали, уходя из России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые западные компании чуть не плакали, когда были вынуждены покинуть российский рынок под давлением правительств своих стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании – чуть не плакали наши друзья из этих стран», – заявил Путин «Вестям».

    Президент отметил, что Европа таким образом сама отрезала себя от большого рынка. Вместе с тем решение европейских стран запретить все российское у себя он назвал глупым. «Мы же ничего не запрещали», – отметил Путин.

    «Некоторые, кстати говоря, работают, и мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные», - указал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал глупой и нежизнеспособной политику стран Европы по запрету всего российского. Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о некрасивом уходе ряда западных брендов. В прошлом году глава государства заявил о заинтересованности покинувших рынок американских компаний в возвращении в Россию.

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    22 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена воевать с Европой, а европейские народы также не хотят такого конфликта, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявления о подготовке к войне с Россией глава государства назвал «политической шизофренией».

    «Хочу, чтобы нас услышали. <...> Мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европой», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские страны развернули антироссийскую кампанию и постоянно говорят о подготовке к военному противостоянию. Президент выразил надежду, что этот подход изменится, а сторонники стратегического поражения России осознают невозможность добиться своей цели.

    «Лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», – отметил глава государства.

    Отдельно Путин поставил под сомнение ожидания украинского руководства, что другие государства должны оплачивать продолжение боевых действий и обеспечивать Киев оружием, боеприпасами и техникой.

    «Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?» – заявил президент.

    Путин допустил, что такие ожидания связаны с прежними обещаниями поддержки со стороны партнеров Киева. При этом, по его оценке, помогать Украине собирались «до последнего украинца». Стремление некоторых государств ослабить Россию, подчеркнул президент, ставит вопрос о том, соответствует ли такая цель национальным интересам самой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    В сентябре глава государства предостерег Европу от ввода войск на Украину.

    Тогда же он сообщил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

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    24 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине

    Грушко: Для России важна позиция переговорщика от Европы, а не его личность

    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для России не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Это даже не вторичный, не третичный вопрос – значения принципиального он не имеет. Конечно, Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам», – передает слова Грушко РИА «Новости».

    По его словам, ключевой момент – это то, с какой позицией пойдет переговорщик на переговоры, «если его туда пустит Европейский союз».

    Ранее стало известно, что европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате предстоящей встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России следить за ситуацией в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

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    24 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Rapporteur: Беспредельная милитаризация Европы закончится катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Непомерное внимание к военным расходам в Европе вызывает тревогу с исторической точки зрения и закончится катастрофой, пишет европейское издание Rapporteur.

    «Подобное непомерное внимание к военным расходам не просто проигрышно политически… Это также вызывает тревогу с исторической точки зрения. Ведь такой беспредельный экономический милитаризм мы уже раньше в Европе видели. И, как должно быть известно Мерцу, он неизменно заканчивается катастрофой», – приводит текст материала РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    Издание обращает внимание на то, что финансовые нужды Европы превышают нужды Киева. Газета задается вопросом, почему лидеры ЕС готовы перекладывать долговое бремя на будущие поколения ради конфликта, а не ради инфраструктуры и экономического роста.

    По мнению Rapporteur, европейские лидеры считают конфликт на Украине важнее собственных экономических проблем, а ЕС ставит расходы на оборону превыше всего. Издание подчеркивает, что падение популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца показывает: граждане отвернутся от таких лидеров и могут проголосовать за тех, кто обещает прекратить поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил западных спонсоров в отношении к украинцам как к расходному материалу.

    В среду Россия заявила о попытках Запада через серые схемы втянуть Балканы в снабжение Украины оружием.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь Киеву причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    24 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    В Греции назвали помощь Украине причиной потери социальных благ в ЕС

    Греческая партия Pakief назвала помощь Киеву причиной энергокризиса в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическая и военная поддержка Киева лишила граждан Евросоюза привычных социальных благ, заявила оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief).

    В основе европейского кризиса лежит антироссийская истерия, которая достигла своего пика во время спецоперации на Украине. «Кризис, обострившийся за последние пять лет во всех странах ЕС, включая Грецию, и угрожающий крахом всей западной политической и социальной структуры, связан не только с глубоко неолиберальной политикой правительств и европейского органа исполнительной власти», – говорится в заявлении партии, передает ТАСС.

    По мнению политиков, отказ от дешевых российских энергоносителей спровоцировал беспрецедентный дефицит. Ставка на дорогой сжиженный природный газ из США и иранскую нефть не оправдалась, а последующая американская блокада Ормузского пролива привела к полной зависимости Европы от Вашингтона и взрывному росту цен.

    На этом фоне колоссальные расходы на помощь Киеву лишь усугубили социальную напряженность в европейском обществе. Представители Pakief отметили, что более 70% жителей Греции требуют отказаться от поддержки украинских властей и вернуть хорошие отношения с Россией.

    Оппозиция призвала осудить курс премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и последовать примеру США, Болгарии и Турции, подписавших договоры на поставку российских энергоресурсов. В противном случае Грецию могут охватить масштабные протесты, аналогичные тем, что уже проходят во Франции и Албании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отказе отменять энергетические санкции против России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал клоунадой недовольство Брюсселя российско-американскими договоренностями по дизельному топливу.

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    24 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал политику Европы на Балтике самоубийственной

    Грушко: Политика стран Европы в регионе Балтийского моря стала самоубийственной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Надеяться хочется, но пока они проводят самоубийственную политику. Вот хороший пример – Балтийское море – всегда был самый спокойный в военном отношении регион, по многим причинам», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    По словам Грушко, главными причинами были отсутствие территориальных споров и замороженных конфликтов. Дипломат отметил уязвимость Калининградского эксклава и стран Прибалтики с военной точки зрения из-за сложной географии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что НАТО отрабатывает наступательные сценарии у границ России, включая возможную блокаду Калининграда. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие оснований для конфликта с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область.

    Также заместитель главы МИД Александр Грушко заявил об учете российскими властями искусственного нагнетания напряженности западными странами в Балтийском регионе.

    Кроме того, заместитель главы МИД Александр Грушко сообщил о переносе западными государствами подрывных действий с Балтийского моря на другие стратегические акватории.

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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    22 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца ради будущего Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца должно как можно скорее уйти в отставку из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Политик обратила внимание на то, что глава кабинета министров цепляется за власть, в то время как все больше немцев вынуждены опасаться за свое существование. «Я считаю, что это правительство должно как можно скорее уйти, чтобы Германия снова имела будущее», – приводит слова Вагенкнехт ТАСС.

    Несмотря на сокрушительные поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах и низкие показатели одобрения, руководство страны намеревается продолжать катастрофическую политику. За последние годы около 500 тыс. сотрудников промышленного сектора в ФРГ лишились работы, подчеркнула основательница BSW со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований.

    Причинами сложившейся ситуации Вагенкнехт назвала безумную энергетическую и санкционную политику, которая привела к астрономическим ценам на энергоносители и разрушила конкурентоспособность экономики, а также чрезмерную бюрократию и нехватку инвестиций. Каждые 19 минут в государстве банкротом становится какая-либо фирма, из-за чего под угрозой находятся еще сотни тысяч рабочих мест, заключила политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил о необходимости отставки главы правительства из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

    В субботу Мерц призвал симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии» членов Христианско-демократического союза покинуть объединение.

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    23 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Украинку арестовали за убийство трехлетней дочери в Италии

    Corriere della Sera: Украинка убила трехлетнюю дочь на севере Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне, пишут местные СМИ.

    Карабинеры арестовали мать трехлетней девочки, которую нашли мертвой в доме в городе Тортоне на севере Италии, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что патруль прибыл в жилой дом ночью и констатировал смерть ребенка. Находившаяся там мать была допрошена прокурором и взята под стражу. Правоохранители отказались уточнять национальность женщины, сославшись на распоряжение прокуратуры.

    По данным газеты Corriere della Sera, арестованная является гражданкой Украины. Она убила дочь ударом большого кухонного ножа.

    Издание отмечает, что инцидент произошел в социальном жилье на фоне конфликта между украинкой и отцом девочки, итальянцем. Женщина обладала единоличной опекой над ребенком, однако после недавнего суда начался процесс восстановления отношений дочери с отцом. Семья находилась под наблюдением социальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в итальянской провинции Ливорно украинцы избили местную жительницу из-за упоминания о матери-россиянке.

    В польском Вроцлаве 18-летний гражданин Украины напал с ножом на местную жительницу.

    В прошлом году в Ивано-Франковской области женщина убила трехлетнюю дочь во время ритуала изгнания духов.

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    22 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Финской Posiva первой в мире разрешили эксплуатацию хранилища ядерных отходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Финляндии выдало компании Posiva уникальное разрешение на эксплуатацию объекта для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива.

    Лицензия позволяет захоранивать радиоактивные материалы с финских атомных электростанций «Олкилуото» и «Ловииса» до конца 2070 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики и занятости страны.

    Хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается разместить в нем не более 6,5 тыс. тонн урана в составе отработанного топлива, а также радиоактивные отходы из медицинских и исследовательских учреждений. Ответственность за безопасность объекта возложена на саму компанию.

    Операции по захоронению продлятся до 2120-х годов, после чего объект засыпят и закроют. В дальнейшем ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана финскому государству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом финские власти выдали лицензию на использование первого в мире подземного хранилища отработанного ядерного топлива.

    Весной в стране завершалось строительство объекта для окончательного захоронения материалов сроком на 100 лет.

    В апреле западные СМИ сообщили о подготовке к открытию уникального сооружения на глубине более 400 метров.

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