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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня

    Армия Молдавии решила запустить акустическую систему обнаружения дронов

    Власти Молдавии решили внедрить систему звукового поиска беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Молдавии в следующем году внедрят систему акустических датчиков для обнаружения залетающих с территории соседней Украины беспилотников, заявил министр обороны Анатолий Носатый.

    Молдавские военные намерены создать сеть звуковых датчиков для улучшения контроля за воздушным пространством, пишет ТАСС.

    «Для эффективной борьбы с воздушными целями недостаточно радаров, которые мы закупили. Обнаружение дронов осуществляется с помощью не только радаров, но и акустических средств. И я хочу отметить, что мы сейчас работаем в этой области и планируем в следующем году внедрить функциональную систему на всей территории республики», – отметил Носатый.

    Ранее глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп сообщил об ограниченных возможностях оборонного ведомства по поиску дронов. По его словам, ситуация расширится после установки второго радара, приобретенного у Франции для отслеживания объектов на малой и средней высоте.

    В течение года на территории республики упало несколько беспилотников и обломков зенитных ракет. Местный МИД возложил ответственность за нарушение воздушных границ на Россию. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения бездоказательными, подчеркнув, что в предыдущих случаях обнаруженные аппараты оказывались фрагментами ракет украинских средств противовоздушной обороны.

    Госсекретарь МИД Молдавии Валериу Мижа добавил, что правительство планирует в ближайшие три года приобрести новые системы обнаружения и перехвата дронов при финансовой поддержке ЕС. На эти цели европейская сторона пообещала выделить 120 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нетрезвый военнослужащий национальной армии Молдавии на служебном автомобиле врезался в столб в ходе поисков неопознанного дрона. Летом молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника в километре от украинской границы. В июле похожий на дрон объект взорвался и загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.

    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

    МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника на территории республики.

    Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

    Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

    Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

    В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Мобилизационные планы для предприятий запланировали ввести на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий, позволяющих получить стопроцентную бронь от призыва в обмен на регулярную отправку части работников в вооруженные силы.

    «Готовим механизм стопроцентного бронирования при выполнении мобилизационного обязательства. Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу», – приводит ТАСС слова Корецкого.

    Глава украинского правительства добавил, что за мобилизованным работником должны сохраняться рабочее место и заработная плата. Проработать соответствующий механизм поручено министерству обороны и министерству экономики в срок до 1 декабря.

    Кроме того, Корецкий анонсировал финальные изменения в системе бронирования сотрудников. Власти планируют пересмотреть квоты и критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для предоставления отсрочки персоналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В понедельник глава кабинета министров сообщил о превышении числа людей с бронью от призыва над количеством служащих в вооруженных силах.

    Кроме того, Корецкий рассказал о планах парламента рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

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    23 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

    Минобороны: Вернувшиеся из украинского плена бойцы созвонились с семьями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону с родными и близкими, чтобы сообщить о своем возвращении.

    Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся из украинского плена российские военные созваниваются со своими семьями, передает РИА «Новости».

    Один из бойцов рассказал матери, что обмен состоялся и он находится в Белоруссии на границе. «Мамуля, все хорошо, я тебя тоже люблю очень. Все закончилось… Я еду домой», – сказал военнослужащий.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как еще два освобожденных бойца со слезами на глазах сообщают матерям о скором возвращении. Женщины также плачут в трубку и говорят, что очень ждут их дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Летом в Россию из плена вернулись 103 военнослужащих.

    В июне освобожденный российский боец заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей.

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    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

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    24 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Контрразведка Германии создала настольную игру для вербовки новых сотрудников

    Bild: Контрразведка ФРГ выпустила настольную игру для поиска новых сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное ведомство по охране конституции Германии разработало детективную настольную игру «Режим тревоги: Красный» для привлечения новых специалистов и борьбы с киберугрозами.

    В кооперативном квесте участники расследуют подозрительную гибель инженера на критически важном объекте инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По сюжету бытовое происшествие перерастает в кризис национальной безопасности, в ходе которого игроки знакомятся с методами работы спецслужб, использованием беспилотников и зашифрованной связью.

    «В игре затрагиваются многочисленные темы из сферы контршпионажа и кибербезопасности», – пояснила представитель ведомства. Она добавила, что проект рассчитан на аудиторию с развитым логическим мышлением и способностью работать в команде.

    Выпуск настольной игры стал частью коммуникационной стратегии по геймификации. Немецкие органы безопасности рассчитывают таким образом предупредить граждан о рисках шпионажа и экстремизма. Ранее власти уже выпускали похожие просветительские проекты, в том числе мобильное приложение о механизмах исламистской вербовки в сети и интерактивный проект против правой радикализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета разведка Германии развернула кампанию по вербовке геймеров и IT-специалистов на крупной выставке компьютерных игр в Кельне.

    Весной оборонное ведомство ФРГ разработало программу модернизации армии, которая включает консультации с искусственным интеллектом.

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    22 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Лукашенко назначил нового командующего силами спецопераций Белоруссии

    Лукашенко назначил Сафонова новым командующим силами спецопераций ВС Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил полковника Владимира Сафонова новым командующим силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил республики.

    Одновременно Сафонов освобожден от должности начальника штаба – первого заместителя командующего ССО ВС, сообщает БелТА. На должность первого заместителя командующего назначен полковник Дмитрий Ворошилов. Александр Ильюкевич, ранее занимавший пост руководителя ССО ВС, назначен командующим войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии.

    Кроме того, генерал-майор Андрей Кравченко назначен начальником штаба – первым заместителем командующего этими войсками, он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны – заместителя начальника Генштаба ВС Белоруссии. Командующим войсками Северо-Западного оперативного командования назначен генерал-майор Александр Лавренов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном руководстве страны, назначив новым руководителем Генерального штаба Владимира Белого.

    Летом Вооруженные силы Белоруссии начали разворачивать новое подразделение специального назначения в 40 км от украинской границы.

    Ранее республика начала формировать новую бригаду сил специальных операций в Гомельской области.

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    23 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Операторы центра «Рубикон» уничтожили станцию «Малахит» и ЗРК NASAMS

    Дроны «Герань» поразили норвежские ЗРК NASAMS и станцию «Малахит»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников центра «Рубикон» нанесли удары по норвежским зенитным ракетным комплексам NASAMS и радиолокационной станции П-18 «Малахит» украинских войск, сообщило Министерство обороны России.

    Удары беспилотных аппаратов «Герань» пришлись по мобильным зенитным ракетным комплексам NASAMS норвежского производства, которые располагались в районе населенных пунктов Широкое и Башмачка, сообщает Минобороны.

    Также российские военные успешно уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 «Малахит». Она была поражена вблизи населенного пункта Котляровка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударах операторов беспилотников «Герань» по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова.

    В воскресенье операторы центра «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск на территории Харьковской области.

    В субботу расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.


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