Армия Молдавии решила запустить акустическую систему обнаружения дронов

Власти Молдавии решили внедрить систему звукового поиска беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Молдавские военные намерены создать сеть звуковых датчиков для улучшения контроля за воздушным пространством, пишет ТАСС.

«Для эффективной борьбы с воздушными целями недостаточно радаров, которые мы закупили. Обнаружение дронов осуществляется с помощью не только радаров, но и акустических средств. И я хочу отметить, что мы сейчас работаем в этой области и планируем в следующем году внедрить функциональную систему на всей территории республики», – отметил Носатый.

Ранее глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп сообщил об ограниченных возможностях оборонного ведомства по поиску дронов. По его словам, ситуация расширится после установки второго радара, приобретенного у Франции для отслеживания объектов на малой и средней высоте.

В течение года на территории республики упало несколько беспилотников и обломков зенитных ракет. Местный МИД возложил ответственность за нарушение воздушных границ на Россию. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения бездоказательными, подчеркнув, что в предыдущих случаях обнаруженные аппараты оказывались фрагментами ракет украинских средств противовоздушной обороны.

Госсекретарь МИД Молдавии Валериу Мижа добавил, что правительство планирует в ближайшие три года приобрести новые системы обнаружения и перехвата дронов при финансовой поддержке ЕС. На эти цели европейская сторона пообещала выделить 120 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нетрезвый военнослужащий национальной армии Молдавии на служебном автомобиле врезался в столб в ходе поисков неопознанного дрона. Летом молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника в километре от украинской границы. В июле похожий на дрон объект взорвался и загорелся при ударе о землю в районе города Каушаны.