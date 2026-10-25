Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

Tекст: Ольга Иванова

«Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года суд в Москве оштрафовал журналиста Артемия Троицкого* (признан иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Месяцем ранее сын поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко (признан иностранным агентом) получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.