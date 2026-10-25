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    25 октября 2026, 14:37 • Новости дня

    У стрелявшего под Парижем нашли книгу Гитлера

    BFMTV: У подозреваемого в теракте в пригороде Парижа изъяли книгу Гитлера

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обыска у подозреваемого в совершении теракта в пригороде Парижа Кевина Т. обнаружена книга Адольфа Гитлера, а также взрывные устройства, сообщило BFMTV.

    «Еще одна находка в его квартире: у Кевина Т. был экземпляр книги «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которого запрещено в РФ) <...>, а также Библия и Коран», – цитирует канал французскую национальную антитеррористическую прокуратуру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Кроме того, в квартире злоумышленника изъяты три газовых баллона, соединенные с таймером и проводами. В машине мужчины находились пистолет-пулемет Sten и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу подозреваемый заявил о выборе жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При теракте погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    25 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

    Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране.

    Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

    По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

    Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек». «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

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    24 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.

    «Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля.

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    24 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стрелок из пригорода Парижа объяснил выбор жертв местью за ограбления

    Le Monde: Задержанный за стрельбу в Траппе мстил за разграбленные магазины

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в вооруженном нападении на прохожих во французской коммуне Трапп заявил, что специально выбирал жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    Мужчина после задержания признался полицейским, что специально стрелял по арабам и темнокожим, возложив на них ответственность за разграбление магазинов во время протестов 17 октября. Об этом пишет Le Monde.

    Следствие предварительно подтвердило выбор жертв по национальному признаку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью и расовой ненавистью, передает ТАСС.

    В квартире нападавшего обнаружили книгу Адольфа Гитлера, следователи выясняют связи подозреваемого с ультраправыми группировками. Также экспертиза изучает вещество, похожее на кокаин, найденное в машине задержанного.

    Национальная антитеррористическая прокуратура Франции опровергла информацию средств массовой информации, что стрелявшего зовут Кевин Т. Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщал об одном погибшем и четверых раненых в результате атаки в Траппе, нападавшим оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При нападении в коммуне Трапп погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

    В пятницу глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о квалификации преступления как террористического акта.

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    22 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города

    В центре Парижа до 25 октября ввели ночной комендантский час

    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города
    @ Louai Barakat/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Префектура полиции Парижа ограничила нахождение людей на улицах в двух центральных районах в ночное время суток.

    Комендантский час будет действовать в районе площади Республики и квартала Ле-Аль ежедневно с 23:00 до 06:00 по местному времени вплоть до 25 октября, передает ТАСС.

    Запрет на пребывание на улице в указанные часы распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних граждан. Соответствующее постановление издал префект парижской полиции, о чем ведомство сообщило на своей странице в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы.

    В понедельник суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.

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    24 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Полиция применила водомет против протестующих в центре Ниццы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе демонстрации против повышения стоимости жизни во французской Ницце произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.

    Для разгона агрессивно настроенных участников акции стражи порядка задействовали слезоточивый газ и водомет, передает ТАСС.

    Несмотря на запрет префектуры департамента Приморские Альпы на проведение собраний, около тысячи человек прошли по Английской набережной и свернули в старую часть города. Демонстранты скандировали лозунги против полиции и властей, а также требовали отказаться от сокращения бюджетных расходов на социальную сферу.

    Основные столкновения с полицейскими произошли на площади Массена. Ущерб городской инфраструктуре и магазинам протестующие не нанесли, однако владельцы торговых точек заранее закрыли витрины деревянными щитами. Власти Ниццы отчитались о 40 задержанных.

    Массовые акции с участием профсоюзных и студенческих движений проходят в субботу по всей Франции на фоне ухудшения уровня жизни. Ожидается, что протесты соберут до 500 тыс. участников. Ранее МВД республики пообещало увеличить численность задействованных в охране порядка силовиков с 10 тыс. до 70 тыс. человек после беспорядков и грабежей на прошлых выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлую субботу участники масштабных акций протеста подожгли здание мэрии города Лимож.

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    23 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Стрельбу из авто под Парижем признали терактом

    Глава МВД Франции Нуньес: Стрельба из авто под Парижем признана терактом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу с погибшим и пятью ранеными в пригороде Парижа как террористическое преступление, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.

    Власти Франции квалифицируют стрельбу в пригороде Парижа как теракт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Нуньеса. «Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление. Его мотивы еще предстоит установить, однако прокурор сообщил журналистам, что мотив мог быть расовым. Расследование продолжается, но речь определенно идет о террористическом преступлении», – заявил глава МВД Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в департаменте Ивелин в пригороде Парижа мужчина открыл стрельбу из автомобиля. Погиб один человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. В тот же день мужчину задержали.

    Ранее на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу за подготовку теракта в местной старшей школе.

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    22 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Подтверждена гибель второго члена экипажа разбившегося во Франции истребителя

    BFMTV: Второй пилот разбившегося во Франции истребителя Mirage погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй член экипажа истребителя Mirage-2000D ВВС Франции, который разбился в ходе учебного полета на северо-востоке страны, погиб, сообщил телеканал BFMTV.

    Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D потерпел крушение в среду. Обнаруженные на месте аварии материалы позволяют подтвердить гибель двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В прокуратуре отметили, что для точного подтверждения гибели обоих пилотов необходимо провести анализ ДНК. Изначально вооруженные силы страны сообщали о смерти лишь одного члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси.

    Летом при крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции трем людям удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

    В результате падения самолета в коммуне Томблен погибли 11 человек.

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    24 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Два человека получили тяжелые ранения при разгоне протестов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во время манифестаций против роста цен во Франции, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «Насколько мне известно, два человека получили тяжелые ранения – в Клермон-Ферране и Тулузе – в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточенных беспорядков», – заявил Нуньес.

    Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действуют с соблюдением принципа соразмерности угрозы, однако пообещал, что все случаи возможных нарушений будут расследованы.

    Ранее телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил тяжелую травму руки по окончании демонстрации в Тулузе. В префектуре департамента Верхняя Гаронна заявили, что обстоятельства произошедшего пока не установлены, однако подтвердили, что инцидент произошел во время разгона толпы.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков и грабежей, в которые переросли демонстрации на прошлой неделе, МВД республики пообещало серьезно усилить меры безопасности и увеличить задействованные в охране порядка силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. Во многих городах были запрещены в течение дня любые уличные акции, а также введен комендантский час.

    По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс. человек. В ходе подавления беспорядков правоохранительные органы Франции задержали около 1 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании около тысячи человек в ходе подавления беспорядков, вспыхнувших во время акций протеста.

    Во вторник Нуньес заявил о планах жестких действий полиции на запланированных протестах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах

    Во время акций протеста во Франции задержаны 135 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массовых демонстраций, проходящих по всей Франции, правоохранительные органы задержали 135 человек, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «По состоянию на 13:00 (14:00 мск) задержаны 135 человек на всей территории страны. В большинстве своем эти задержания производились по итогам досмотров личных вещей и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», – заявил Нуньес в эфире BFMTV, передает ТАСС.

    По его словам, серьезных инцидентов не зафиксировано, однако он выразил обеспокоенность присутствием большого числа представителей левых и крайне левых движений в Орлеане.

    Они собрались на протест против партии «Национальное объединение» перед ее двухдневным политическим конгрессом.

    По предварительным данным, в демонстрациях участвуют около 35 тыс. человек. Всего запланировано порядка 136 акций.

    17 октября в Париже и других городах прошли массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности, в которых, по данным МВД, участвовали 550 тыс. человек. В ряде городов акции переросли в беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса из-за оторванной руки подзащитного.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам парижских беспорядков 17 октября.

    В воскресенье канал BFMTV сообщил о задержании более 2,4 тыс. человек в результате массовых беспорядков.

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    22 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ расследовать действия полиции против детей во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия призвала государства – участники ОБСЕ расследовать применение чрезмерной силы французской полицией против детей, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

    «Российская Федерация призывает к объективному и беспристрастному расследованию всех случаев применения чрезмерной силы французской полицией в отношении детей, привлечению виновных к ответственности и прекращению практики избирательного подхода к обязательствам в рамках ОБСЕ», – заявил Полянский на заседании постсовета организации. Его слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что правозащитники сравнивают последствия чрезмерного применения силы с травмами, полученными в ходе боевых действий.

    Полянский привел примеры пострадавших подростков и отметил, что во Франции зафиксированы случаи применения слезоточивого газа, резиновых пуль, удушающих приемов и унижающего достоинство обращения с задержанными. По его словам, внутренние проверки МВД Франции не привели к улучшению ситуации.

    Дипломат подчеркнул, что западные «поборники свобод» не осуждают полицейский произвол, а в отношении Франции не запускается «Московский механизм».

    По его словам, права детей имеют значение для Запада только тогда, когда это удобно для антироссийской пропаганды, а правозащитная риторика «мгновенно улетучивается», когда речь идет о собственных несовершеннолетних гражданах.

    Полянский заключил, что по этой «скользкой дорожке» теперь движутся Бельгия, Италия и другие страны региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах. В тот же день потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу ведомства.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой» при подавлении уличных акций.

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    24 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала манифестантов слезоточивым газом

    Полиция в Париже разогнала акцию протеста против роста цен

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Французская полиция применила водомет и слезоточивый газ против участников акции протеста в Париже после завершения манифестации, передает РИА «Новости».

    В субботу во Франции возобновились массовые протесты против ухудшения ситуации в образовании и повышения стоимости жизни. К акциям присоединились студенты, профсоюзы и «желтые жилеты». В столице на улицы вышли тысячи людей. Шествие по заранее согласованному маршруту на окраине города прошло без происшествий, однако после его окончания правоохранители приступили к разгону толпы.

    Протестные акции начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, протестующие против роста цен, а акции охватили другие регионы страны. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября – по оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек. Тогда полиция также использовала водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В понедельник участники массовых протестов против удорожания стоимости жизни перекрыли доступ к Лувру в Париже.

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам столичных беспорядков.

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    24 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Военные и бронетехника разместились у Лувра и Елисейского дворца из-за протестов

    Военные и бронетехника размещены у Елисейского дворца и Лувра из-за протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Бронемашины французской жандармерии и вооруженные военные размещены у Елисейского дворца и Лувра на фоне массовых манифестаций в Париже.

    Во Франции в субботу проходят массовые манифестации с участием профсоюзов, учащихся и «желтых жилетов», протестующих против роста стоимости жизни и ухудшения ситуации в сфере образования. Ожидается участие до 500 тыс. человек по всей стране, передает РИА «Новости».

    Власти Франции привлекли к охране порядка военных и элитные подразделения полиции и жандармерии, задействовав бронетехнику, беспилотники, вертолеты и водометы. У Елисейского дворца размещены бронемашины жандармерии, а у Лувра дежурят военные в полной экипировке с оружием.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа. Самая массовая акция состоялась 17 октября и собрала около 550 тыс. человек, против которых полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за масштабных протестов изоляторах при судах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 03:19 • Новости дня
    Французский боец ММА погиб при теракте под Парижем

    В результате теракта в пригороде Парижа погиб 26-летний французский боец ММА

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет в результате теракта со стрельбой в коммуне Трапп под Парижем.

    Смерть спортсмена наступила в результате стрельбы, которую злоумышленник открыл из окна автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на заявление клуба бойца Atch Academy.

    «С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», – говорится в сообщении клуба.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что нападавший расстреливал прохожих в нескольких кварталах столичного региона. Полиция оперативно задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    В пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали преступление как террористическое. Неизвестный открыл огонь из автомобиля по прохожим в городе Трапп к юго-западу от столицы.

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