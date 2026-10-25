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    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня

    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    24 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

    В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

    «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

    В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

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    24 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Правоохранители заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке

    Пропавшая в Москве 30-летняя девушка могла инсценировать исчезновение

    Tекст: Вера Басилая

    Исчезнувшая в Москве 30-летняя Лиза Садагова могла инсценировать свою пропажу из-за конфликта с молодым человеком, сообщили правоохранительные органы.

    «Девушка могла инсценировать свою пропажу, чтобы проучить парня», – рассказал собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за возможной измены. В настоящее время опрашиваются ее знакомые для установления круга общения.

    Об исчезновении Лизы Садаговой стало известно в субботу. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 21 октября. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в белые джинсы и бордовую куртку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы разыскивали 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

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    24 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    В Москве начали поиски пропавшей после ссоры с возлюбленным москвички

    В Москве после ссоры с молодым человеком пропала 30-летняя девушка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Северном административном округе Москвы разыскивают 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    В Москве пропала 30-летняя Садагова Лиза Иосифовна. Ее местонахождение неизвестно с 21 октября, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

    Сейчас идет сбор и проверка информации. «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции проводит комплексную работу по установлению обстоятельств ее исчезновения.

    Волонтеры распространяют ориентировки, обзванивают медицинские учреждения и изучают записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей. Девушка была одета в белые джинсы и бордовую куртку, ее рост составляет 170 сантиметров.

    По предварительным данным правоохранительных органов, перед исчезновением москвичка поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас полиция устанавливает круг общения пропавшей и опрашивает ее знакомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Екатеринбурга и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» начали поиски сбежавшей от матери 12-летней девочки.

    Ранее ее ровесница бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области. А в апреле правоохранительные органы Самарской области развернули операцию для розыска ушедшей из дома трехлетней девочки.

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    24 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Московская пенсионерка за полгода отдала телефонным мошенникам 19,5 млн рублей

    Аферисты обманывали 81-летнюю москвичку полгода и выманили 19,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 81-летняя женщина почти полгода находилась на связи с телефонными аферистами и лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    81-летнюю пенсионерку обманули в Москве телефонные мошенники. Злоумышленники связались с жительницей столицы под предлогом перерасчета пенсии. Женщина поверила им и продиктовала код из полученного сообщения, сообщает прокуратура Москвы.

    После этого пенсионерке позвонила лжепредставитель портала «Госуслуги», заявив о взломе личного кабинета, и дала номер технической поддержки. Затем с москвичкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал ее тем, что мошенники могут перевести ее сбережения за границу.

    Следуя инструкциям куратора, женщина купила новый мобильный телефон для связи со злоумышленниками. Почти полгода она снимала наличные и передавала их приезжавшим курьерам, которые называли кодовое слово. Еще один купленный телефон пенсионерка по указанию аферистов оставила в коробке в подъезде.

    Общая сумма похищенных средств превысила 19,5 млн рублей. Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к преступлению лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Южной Кореи задержали подозреваемого в руководстве масштабной группировкой телефонных аферистов россиянина.

    В четверг мошенники начали звонить российским пенсионерам под предлогом перерасчета трудового стажа. До этого еще одна пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после общения со злоумышленниками.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    24 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве пострадали двое спасателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания.

    Об обрушении конструкций здания на спасателей пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    У одного пожарного предварительно выявили перелом ребер, у другого – перелом шейного отдела позвоночника. Медики осматривают пострадавших и готовят их к госпитализации.

    Пожар произошел в субботу в реконструируемом административном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, где находится санаторий «Узкое». Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в административном здании московского санатория «Узкое» вспыхнул пожар. Позже возгорание локализовали на площади 800 кв. метров. Затем открытое горение удалось ликвидировать.

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    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


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    24 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца

    МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии сотрудники коммунальных служб обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером, сообщило министерство внутренних дел республики.

    «Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

    Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.

    До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.

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    22 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали двое детей

    Хинштейн: Двое детей и девушка получили ранения при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Хомутовка Курской области получили ранения два маленьких ребенка и 26-летняя девушка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех… У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», – написал Хинштейн в Max.

    Глава региона отметил, что травмы пострадавших легкие, они получают необходимую помощь и будут наблюдаться у врачей амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о ранении 82-летней женщины в результате атаки украинского беспилотника на Хомутовку.

    В тот же день Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.

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    24 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Москве загорелся санаторий «Узкое»

    В Москве загорелся реконструируемый корпус санатория «Узкое»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое», находящемся на реконструкции на юго-западе Москвы.

    Загорелось реконструируемое административное здание на юго-западе Москвы. Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, сообщили РИА «Новости» в столичном управлении МЧС России.

    На месте происшествия задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые работают над ликвидацией огня. В ведомстве уточнили, что загорелось административное здание, которое находится на реконструкции.

    По данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу располагается санаторий «Узкое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. Летом в южной части Москвы загорелось здание подстанции скорой помощи. В июле крупный пожар вспыхнул в старинном двухэтажном доме в Малом Казенном переулке.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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