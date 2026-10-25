  • Новость часаПутин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг
    Эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    IWF: Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году
    The Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си разделит мир на сферы влияния
    Маск резко высказался в адрес сторонников войны на Украине
    Путин рассказал о слезах западных компаний
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    Британии дали 1000 дней на подготовку к войне
    25 октября 2026, 13:11 • Новости дня

    Более 700 автомобилей скопилось перед Крымским мостом

    Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.

    По состоянию на полдень воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

    Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края составляет более часа.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы России. Перед въездом на мост с обеих сторон в целях безопасности установлены посты обязательного досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полчаса после перекрытия. В прошлом месяце движение машин по мосту приостанавливали. Летом в очереди на проезд по Крымскому мосту скапливалось более 800 транспортных средств.

    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

    Комментарии (6)
    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Севастополь и Крым остались без света из-за атаки ВСУ

    Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Севастополь и Республика Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру, подача энергии уже восстановлена.

    «В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что авария на энергосетях произошла за пределами полуострова. На время ремонтных работ все объекты жизнеобеспечения региона были переведены на резервные источники питания.

    Позднее Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь.

    На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего 23 муниципалитета остались без электроснабжения.

    В сентябре в результате удара украинских военных в Стаханове получили ранения два сотрудника энергетических предприятий.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    В ДТП в Алтайском крае один человек погиб и трое пострадали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шелаболихинском районе Алтайского края в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщила полиция региона.

    Авария произошла на 27-м км автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Столкнулись Toyota Town Ace под управлением водителя 1991 года рождения и Tenet T8, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, передает ТАСС.

    В результате происшествия пассажир Toyota Town Ace, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи. Два других пассажира этого автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Водителю Tenet T8 оказали медицинскую помощь на месте аварии.

    По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Республике Алтай при столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.

    Ранее автобус «Барнаул – Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали. За две недели до этого на трассе в регионе перевернулся еще один автобус, тогда пострадали шесть человек.


    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В Севастополе организовали графики подачи электроэнергии

    Развожаев: В Севастополе организовали график подачи электроэнергии

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе введен график отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В настоящее время 40% жилых домов снабжаются электричеством, остальные переходят на график подачи электроэнергии «два через шесть», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Max.

    «Сейчас мы перешли на график «два через шесть»: каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света», – пояснил Развожаев.

    По его словам, обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной после ударов ВСУ. Губернатор добавил, что при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем жителей оперативно проинформируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго сообщило о работе энергетиков над восстановлением подачи энергии в Крыму, Донбассе и Новороссии после внешнего воздействия на инфраструктуру.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о подключении всех критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в городе по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за атаки беспилотника ВСУ.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Петербурге задержали двух рецидивистов за серийные кражи дорогих авто

    В Петербурге полиция задержала двух рецидивистов за кражу BMW и Lexus

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция Петербурга задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса BMW и Lexus, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

    Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух ранее судимых мужчин по подозрению в кражах автомобилей BMW и Lexus общей стоимостью почти 20 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

    В январе 2025 года правоохранительные органы получили заявление о похищении BMW X6 и BMW 730i из гаражного кооператива во Всеволожском районе Ленинградской области. Ущерб оценили в 11,3 млн рублей и 5,8 млн рублей соответственно. Один из автомобилей позднее был найден представителем владельца на паркинге в Петербурге с другими номерами.

    В декабре 2024 года с проспекта Науки в Петербурге угнали Lexus GS350 стоимостью 2,3 млн рублей. По этим фактам были возбуждены уголовные дела о краже.

    В результате совместной операции сотрудников угрозыска главка и Калининского района были задержаны двое ранее судимых мужчин 30 и 52 лет. При обыске у них обнаружили девять комплектов автомобильных номеров, а также ключи и документы от машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве рассказали о значительном снижении числа автоугонов. Ранее в столице задержали актера Максима Архипова по подозрению в угоне Toyota RAV4.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны

    Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру, энергетики начали работать над восстановлением подачи энергии.

    Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.

    Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.


    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Руководство Volkswagen решило заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

    Volkswagen заморозил зарплаты рабочих Skoda Auto до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство концерна Volkswagen Group потребовало заморозить заработную плату и премии сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.

    Профсоюз KOVO, объединяющий более 30 тыс. работников чешского предприятия, отверг требования немецкого автоконцерна об отказе от повышения базовых окладов и бонусных выплат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское радио.

    По данным профсоюзных деятелей, руководство группы впервые призналось в серьезности ситуации на производстве, которая может угрожать загрузке мощностей и уровню занятости в будущем.

    «Если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах», – заявил председатель заводского профсоюза Skoda Auto Ярослав Повшик.

    Автоконцерн длительное время испытывает производственные проблемы из-за высоких издержек, избыточных мощностей, конкуренции с Китаем и американских пошлин. В рамках масштабной реструктуризации бизнеса Volkswagen Group планирует закрыть четыре завода в Германии и сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автомобильный концерн Volkswagen решил заморозить заработную плату части своих сотрудников по всему миру.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей из-за скорого доминирования китайских машин.

    Летом немецкий автомобильный гигант запланировал уволить десятки тысяч работников на фоне кризиса в промышленности Германии.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский электромобиль «Атом», выпускаемый на заводе «Москвич», достиг уровня локализации в 70% и стал лидером среди производимых в стране машин.

    Электромобиль «Атом» от компании «Кама» занял первое место по уровню локализации среди автомобилей, выпускаемых на территории России, пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора компании Харальда Грюбеля.

    По его словам, уровень локализации в 70% достигнут за счет применения отечественных кузовов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов, электроприводов, силовой электроники и программного обеспечения.

    «Атом» выпускают на столичном заводе «Москвич». Процесс включает штамповку, сварку, окраску и окончательную сборку. В декабре 2025 года «Кама» подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Москвы о поэтапном увеличении доли российских компонентов.

    Также сообщается о росте продаж других автомобилей в России. В сентябре 2026 года впервые продано более тысячи машин марки Volga, лидером стал кроссовер Volga K50. Кроме того, наблюдается резкое увеличение спроса на новые пикапы: в сентябре реализовано 2160 единиц, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    В начале сентября Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в российском автопроме.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оказать поддержку предприятиям отрасли в условиях санкций.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Жизненно важные объекты Севастополя подключили к электроснабжению

    В Севастополе восстановили электроснабжение критически важных объектов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключили к электроснабжению по резервным схемам.

    Все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключены к электроснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения. Электроснабжение уже восстановлено и в части жилых кварталов, запитанных от подстанций, питающих эти объекты», – написал Развожаев.

    Ожидается, что в большей части города электроэнергия появится ориентировочно после 19:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава республики Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Из-за атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения.

    В среду российские системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских войск на Севастополь.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Женщина за рулем ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Бурятии

    Водитель ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Северобайкальске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В бурятском городе Северобайкальске девушка за рулем ВАЗ сбила троих человек на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу.

    27-летняя водитель ВАЗ в 07:44 (02:44 мск) совершила ДТП на проспекте Ленинградском в Северобайкальске в Бурятии, сообщает управление МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что водитель не справилась с управлением вблизи зебры и наехала на людей, переходивших проезжую часть. В результате аварии травмы получили пешеходы 1976, 1989 и 1990 годов рождения, все они госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бурятии пьяный водитель устроил аварию с шестью пострадавшими.

    Летом в республике легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. А весной в столице региона Улан-Удэ в результате ДТП с участием водителя без прав серьезные травмы получили двое малолетних пассажиров.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков: Подготовка саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    Протестующие в Белграде напали на мать Вучича
    В Госдуме заявили о возвращении почти 70% релокантов
    Сбежавший с Украины экс-генпрокурор задекларировал электростанцию
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Нидерланды оценили последствия санкций со стороны США
    Погиб рэпер Миша Маваши