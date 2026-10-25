Ушаков: Решение о поездке Путина на G20 отложено до саммита АТЭС

Российская сторона в настоящее время готовится к ноябрьскому саммиту АТЭС в китайском Шэньчжэне, после чего приступит к рассмотрению возможного участия во встрече «Большой двадцатки» в Майами, сказал Ушаков «Вестям».
«Обсуждаем пока что ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение мы получили», – отметил Ушаков.
Дипломат добавил, что от успеха ноябрьского форума АТЭС будет зависеть многое. Помощник президента подчеркнул хронологический порядок мероприятий, указав, что сначала идет ноябрь, а затем декабрь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии принятого решения о личном участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами. В среду президент России допустил возможность проведения переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского форума в Шэньчжэне. Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем саммите АТЭС.